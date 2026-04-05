Estas son las selecciones que más tiempo llevaban sin clasificar a la Copa Mundial de la FIFA

Las eliminatorias mundialistas llegaron a su fin y la edición 23 de la Copa Mundial de la FIFA se declara lista, dispuesta a recibir a los 48 invitados especiales. Y es que la ampliación del cupo trajo consigo historias preciosas, entre las que se encuentran las de aquellas selecciones que regresan a un Mundial después de una larga racha negativa. Este es el listado de la nostalgia por volver a un torneo de tal envergadura.

México vs Bélgica; RESUMEN EXTENDIDO del Amistoso Internacional TV Azteca Deportes

¿Qué selecciones cortaron las rachas más largas sin clasificar a la Copa Mundial de la FIFA?

Cada 4 años el mundo del futbol vive uno de los momentos más especiales en el deporte internacional, pues se conjuntan los elementos que llenan de pasión, alegría y tristeza diferentes rincones del mundo. Ahora que los repechajes internacionales clasificaron a los últimos invitados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, este es el listado de los que llevaban más tiempo ausentes.

República Democrática del Congo - 52 años después vuelven

52 años después vuelven Haití - 52 años después vuelve

52 años después vuelve Irak - 40 años después vuelven

40 años después vuelven Escocia - 28 años después vuelven

28 años después vuelven Noruega - 28 años después vuelven

28 años después vuelven Turquía - 24 años después vuelven

24 años después vuelven Chequia - 20 años después vuelven

20 años después vuelven Sudáfrica - 16 años después vuelven

16 años después vuelven Nueva Zelanda - 16 años después vuelven

16 años después vuelven Paraguay - 16 años después vuelven

Pese a que muchos argumentaban que no se sentía la fiebre mundialista, solo bastó con tener las eliminatorias internacionales en Monterrey y Guadalajara para encender la llama de un país que por primera vez recibirá partidos en tres copas del mundo distintas. Y las historias de los seleccionados de este listado solamente agregan emoción y ansias de que el 11 de junio ya llegue.

¿Qué países son los que por primera vez clasificaron a la Copa Mundial de la FIFA?

Y si volver a un Mundial es algo que se celebró - y en grande - en los distintos países donde ocurrió, meterse por primera vez a este torneo es todavía más impresionante. Allí se vio el caso de naciones que nadie tenía en el radar, pero que concretaron históricas clasificaciones, que para esta edición fueron cuatro.