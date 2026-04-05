Estas son las selecciones que más tiempo llevaban sin clasificar a la Copa Mundial de la FIFA
La Copa Mundial de la FIFA ya conoce a todos sus invitados, por ello este listado pega en la nostalgia de aquellos que se clasificaron después de mucho tiempo.
Las eliminatorias mundialistas llegaron a su fin y la edición 23 de la Copa Mundial de la FIFA se declara lista, dispuesta a recibir a los 48 invitados especiales. Y es que la ampliación del cupo trajo consigo historias preciosas, entre las que se encuentran las de aquellas selecciones que regresan a un Mundial después de una larga racha negativa. Este es el listado de la nostalgia por volver a un torneo de tal envergadura.
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¿Qué selecciones cortaron las rachas más largas sin clasificar a la Copa Mundial de la FIFA?
Cada 4 años el mundo del futbol vive uno de los momentos más especiales en el deporte internacional, pues se conjuntan los elementos que llenan de pasión, alegría y tristeza diferentes rincones del mundo. Ahora que los repechajes internacionales clasificaron a los últimos invitados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, este es el listado de los que llevaban más tiempo ausentes.
- República Democrática del Congo - 52 años después vuelven
- Haití - 52 años después vuelve
- Irak - 40 años después vuelven
- Escocia - 28 años después vuelven
- Noruega - 28 años después vuelven
- Turquía - 24 años después vuelven
- Chequia - 20 años después vuelven
- Sudáfrica - 16 años después vuelven
- Nueva Zelanda - 16 años después vuelven
- Paraguay - 16 años después vuelven
Pese a que muchos argumentaban que no se sentía la fiebre mundialista, solo bastó con tener las eliminatorias internacionales en Monterrey y Guadalajara para encender la llama de un país que por primera vez recibirá partidos en tres copas del mundo distintas. Y las historias de los seleccionados de este listado solamente agregan emoción y ansias de que el 11 de junio ya llegue.
@gusbol_ 🇭🇹✨ HAITÍ volvió al Mundial después de 52 años, venciendo no solo al fútbol, sino a la violencia y al destino. Cuando llegó el empate que les dio el pase, el país explotó en lágrimas y abrazos. No clasificaron: resistieron. 🌍🥹🔥 #tiktokmehizover #tiktokdeportes #haití #mundial2026 ♬ sonido original - GusBol
¿Qué países son los que por primera vez clasificaron a la Copa Mundial de la FIFA?
Y si volver a un Mundial es algo que se celebró - y en grande - en los distintos países donde ocurrió, meterse por primera vez a este torneo es todavía más impresionante. Allí se vio el caso de naciones que nadie tenía en el radar, pero que concretaron históricas clasificaciones, que para esta edición fueron cuatro.
- Cabo Verde
- Curazao
- Uzbekistán
- Jordania