Conoce a las selecciones que más veces han aparecido en la Copa Mundial de la FIFA; México es Top5

Es común encontrar en los discursos mundialistas algunas discusiones para entender quién es el país más importante en el mundo del futbol. El más campeón es Brasil y detrás viene Alemania; sin embargo, otros tantos tienen una gran historia como parte de los mejores. Y este listado ayuda a entender quiénes son los países que más veces asistieron a la fiesta máxima del futbol. ¿Dónde se encuentra México?

¡GOL de Jorge Sánchez! Abre el marcador en el México 1-0 Bélgica Amistoso Internacional

¿México es el seleccionado que más veces estuvo en una Copa Mundial de la FIFA?

La respuesta inmediata es no. Pues ha tenido algunas faltas que se concretaron de manera incluso escandalosa, pero aún así es parte de los seleccionados que en más oportunidades hicieron el viaje a las distintas sedes. Y sin más… este es el top5 histórico.

Brasil - 23 apariciones

23 apariciones Alemania - 21 apariciones

21 apariciones Argentina - 19 apariciones

19 apariciones Italia - 18 apariciones

18 apariciones México - 18 apariciones

Las cifras son contundentes, pues ante la no clasificación de Italia, México tomará el cuarto sitio de ese registro histórico. Ante eso, se comprueba de nueva cuenta que el seleccionado tricolor tiene una alta tradición futbolística y eso se comprueba con este tipo de listados. Y otro registro que resulta interesante es el de los seleccionados que han clasificado a los más recientes mundiales.

Brasil - 23 apariciones de manera consecutiva

23 apariciones de manera consecutiva Alemania - 19 apariciones de manera consecutiva

19 apariciones de manera consecutiva Argentina - 14 apariciones de manera consecutiva

14 apariciones de manera consecutiva España - 13 apariciones de manera consecutiva

13 apariciones de manera consecutiva México - 9 apariciones de manera consecutiva

Los equipos con mas Mundiales de Futbol y su actual racha de mundiales consecutivos pic.twitter.com/pS5RqE68OA — Hora de Futbol (andresn) (@andresn) March 30, 2026

¿Cuáles son las Copa Mundial de la FIFA en los que México no participó?

México participó en el primer la Copa Mundial de la FIFA y es uno de los equipos con más tradición en general en el ámbito futbolístico; sin embargo, se ausentó en 5 oportunidades.