Conoce a las selecciones que más veces han aparecido en la Copa Mundial de la FIFA; México es Top5
México es un país claramente futbolero y tiene un largo historial en la Copa Mundial de la FIFA. Y esto aclara la situación a nivel global. ¿Quién es el primer sitio?
Es común encontrar en los discursos mundialistas algunas discusiones para entender quién es el país más importante en el mundo del futbol. El más campeón es Brasil y detrás viene Alemania; sin embargo, otros tantos tienen una gran historia como parte de los mejores. Y este listado ayuda a entender quiénes son los países que más veces asistieron a la fiesta máxima del futbol. ¿Dónde se encuentra México?
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¿México es el seleccionado que más veces estuvo en una Copa Mundial de la FIFA?
La respuesta inmediata es no. Pues ha tenido algunas faltas que se concretaron de manera incluso escandalosa, pero aún así es parte de los seleccionados que en más oportunidades hicieron el viaje a las distintas sedes. Y sin más… este es el top5 histórico.
- Brasil - 23 apariciones
- Alemania - 21 apariciones
- Argentina - 19 apariciones
- Italia - 18 apariciones
- México - 18 apariciones
Las cifras son contundentes, pues ante la no clasificación de Italia, México tomará el cuarto sitio de ese registro histórico. Ante eso, se comprueba de nueva cuenta que el seleccionado tricolor tiene una alta tradición futbolística y eso se comprueba con este tipo de listados. Y otro registro que resulta interesante es el de los seleccionados que han clasificado a los más recientes mundiales.
- Brasil - 23 apariciones de manera consecutiva
- Alemania - 19 apariciones de manera consecutiva
- Argentina - 14 apariciones de manera consecutiva
- España - 13 apariciones de manera consecutiva
- México - 9 apariciones de manera consecutiva
Los equipos con mas Mundiales de Futbol y su actual racha de mundiales consecutivos pic.twitter.com/pS5RqE68OA— Hora de Futbol (andresn) (@andresn) March 30, 2026
¿Cuáles son las Copa Mundial de la FIFA en los que México no participó?
México participó en el primer la Copa Mundial de la FIFA y es uno de los equipos con más tradición en general en el ámbito futbolístico; sin embargo, se ausentó en 5 oportunidades.
- La primera de ellas fue en Italia 1934, al perder un partido clasificatorio (bastante polémico) contra Estados Unidos.
- De manera seguida en 1938 no se participó, entre varios factores, se pone como el principal al boicot americano que hicieron algunos países del continente por llevarse el torneo a Europa en dos Mundiales seguidos. Era complicado pensar en un viaje a Francia, con la Segunda Guerra Mundial a punto de estallar.
- El peor proceso del que se tiene memoria fue rumbo a Alemania 1974, donde se fracasó en un Premundial donde se clasificaron Haití y Trinidad y Tobago por encima del tricolor.
- Para España 1982 se compite bastante como el peor proceso, pues ahora el fracaso se dio al ser superados por Honduras y El Salvador.
- Y la última ocasión que no se llegó a la fiesta mundial fue en Italia 1990, donde se dio el famoso caso de los cachirules.