La última vez que Guillermo Ochoa no inició un Mundial con México

Mientras muchos se desviven en las redes sociales en críticas y otros tantos le apoyan, lo que sí ocurrirá es una situación histórica. Guillermo Ochoa firmará su sexta participación en una Copa del Mundo, cifra que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también alcanzarán. Por eso, vale la pena recordar todo lo que ha pasado desde la última vez que el canterano del América no inició un partido mundialista con México.

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¿Cuándo fue la última vez que Guillermo Ochoa no inició en un Mundial con México?

Aunque no hay nada oficial y Javier Aguirre decidirá hasta el 11 de junio, lo que han indicado las alineaciones de los últimos encuentros es que Raúl Rangel será el arquero titular contra Sudáfrica. Ante eso, vale la pena hacer un poco de memoria, pues ya pasaron 16 años donde México no ve otro arquero que no sea Ochoa defendiendo el arco mundialista.

En Qatar 2022, Guillermo Ochoa defendió el arco en los 3 partidos de la fase de grupos. En Rusia 2018 jugó los 4 partidos hasta la caída ante Brasil. En Brasil 2014 jugó de nueva cuenta los 4 compromisos hasta la eliminación contra los Países Bajos. Y fue en Sudáfrica 2010, ante todo pronóstico, que el propio Javier Aguirre alineó a Óscar Pérez en esa justa mundialista.

Es decir, fueron 16 años que el único en defender la portería de México en Mundiales fue el propio nacido en Guadalajara. Por lo que el próximo 11 de junio se vivirá historia dentro del seleccionado nacional tricolor… si es que no hay sorpresa en la alineación mandada por el cuerpo técnico nacional.

¿Cuántos partidos de Mundial ha jugado Guillermo Ochoa?

Haciendo las cuentas, además de los 16 años, Guillermo Ochoa participó en 11 partidos de Mundial. Y se debe recordar que asistió a 6 justas mundialistas, donde en 2006 vio cómo Oswaldo Sánchez fue el arquero que defendió el arco mexicano en 4 partidos hasta caer ante Argentina en los octavos de final. Por ello, se convertirá en leyenda del futbol mundial, entendiendo lo que significa ser convocado en 6 Copas del Mundo.