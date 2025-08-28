One-Punch Man aterriza en Fortnite, Rocket League y Fall Guys: Saitama llega con un golpe demoledor

El universo de One-Punch Man se expande a lo grande y aterriza en tres de los videojuegos más populares del momento: Fortnite, Rocket League y Fall Guys. A partir del 27 de agosto, los jugadores podrán vestirse y competir como sus héroes favoritos gracias a una colaboración que promete convertirse en un fenómeno global.

En Fortnite, estarán disponibles los atuendos de Saitama, Genos y Tornado del Terror, junto con sus estilos LEGO, cuatro gestos, un ala delta y más objetos cosméticos que permitirán a los jugadores desplegar el verdadero espíritu de héroe en la isla.

Por su parte, Fall Guys recibirá los disfraces de Saitama y Genos, además de apodos especiales, un gesto y una celebración temática que convertirán cada carrera en una parodia divertida del poder del héroe calvo más fuerte del anime.

En Rocket League, la acción se llevará a las canchas con calcomanías y llantas de Saitama y Genos, el impulso y la estela de Terrible Tornado, así como una explosión de gol exclusiva que dejará claro quién domina el terreno de juego.

La colaboración no se limita a cosméticos. Desde hoy, los medallones de One-Punch Man llegan a Blitz Royale, un modo donde los jugadores podrán noquear rivales con un solo golpe de pico y causar mayor daño a las estructuras, replicando la fuerza descomunal de Saitama.

Con esta triple alianza, One-Punch Man demuestra que su poder no conoce límites, y ahora los fans podrán sentirlo en cada partida.