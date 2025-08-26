deportes
Una exploción de colores, si no cooperas no juegas: Popucom | Aze Review

Popucom llega con una propuesta fresca: un juego colaborativo, divertido y sorprendentemente adictivo

Raúl Núñez
Esports
Probamos Popucom, esto es una mezcla entre Splatoon, Pikmin y una caricatura loca de sábado por la mañana.

Es un juego cooperativo de acción y puzzles donde usas armas de color para pintar el mundo y resolver retos…pero también para luchar contra enemigos mutantes súper raros.

¿La mecánica? Colorear todo… con estrategia.

Porque los enemigos también cambian con el color que usas. ¡Y hay que pensar rápido! Puedes jugar solo o en CO-OP con tus amigos.Tiene ese flow de Nintendo, pero en PC y PlayStation Ideal si te gustan los juegos bonitos pero con reto real. ¿Visualmente? Una bomba kawaii:

  • Estilo anime pastel
  • Música chill
  • Animaciones suaves y personajes adorables

Ya está disponible y sí o sí va a explotar en Twitch y TikTok. No lo subestimes por verse cute, Popucom tiene más estrategia de lo que parece. POPUCOM está disponible en PC a través de Steam y la Epic Games Store desde su lanzamiento el 1 de junio de 2025. El juego también se lanzará próximamente en consolas, incluyendo PS4 y PS5.

