Luka Dončić salta de la cancha a Overwatch 2: llega como “Ojo de águila 77” en la Temporada 18

Blizzard Entertainment sorprendió al mundo gamer y deportivo al anunciar que Luka Dončić, estrella de la NBA, se une oficialmente a Overwatch 2 en la Temporada 18. Conocido como “Ojo de águila 77”, el esloveno no solo domina la duela, sino también el modo Estadio del shooter de héroes, donde ya se ha colocado entre los 500 mejores jugadores de América del Norte.

F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?

Te puede interesar: Modo Carrera FC 26: Tácticas, decisiones y drama fuera del campo

“Muchos saben lo competitivo que soy en la cancha, pero es posible que no sepan que soy igual de competitivo cuando juego Overwatch”, comentó Luka. “Me encanta este juego y me entusiasma mucho esta colaboración. Es especial estar en el juego de una manera en la que otros jugadores pueden estar”.

La colaboración incluye un título de jugador “Ojo de águila 77”, 77 cajas de botín, un amuleto dorado de baloncesto y un spray especial. Además, los héroes de Estadio tendrán configuraciones inspiradas en el estilo de Luka, como Cassidy: fan del fade away, Lúcio: Luklavada y Zarya: basquetbolista de Volskaya.

🏀✨ ¡La cancha se traslada al campo de batalla! ✨🎮



Luka Dončić llega a Overwatch 2 con recompensas exclusivas que podrás conseguir desde la Temporada 18🚀🔥



¿Listo para jugar como una estrella dentro y fuera del juego? ⭐



#Overwatch #LukaDoncic #Gaming pic.twitter.com/gKyTWHNSn8 — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) August 25, 2025

La Temporada 18 también traerá contenido robusto:

• Nuevo héroe de apoyo, Wuyang, con habilidades basadas en agua.

• Más de 60 ventajas nuevas.

• Expansión del modo Estadio con Winston, Pharah y Brigitte, además del diseño D.Va All-Star y la llegada de Tracer a mitad de temporada.

• Un nuevo modo de partidas rápidas al mejor de 5 sin clasificación.

• Carrera de carga, donde ambos equipos empujan cargas simultáneamente.

• Mejoras competitivas como reclutamiento de héroes, bloqueos de equipos y orden de selección de roles.

Te puede interesar: SHINOBI: Art of Vengeance muestra nuevo tráiler antes de su lanzamiento oficial

Con este anuncio, Overwatch 2 refuerza su fusión entre deporte y gaming, llevando a una superestrella real al terreno digital. Luka Dončić ya no solo brilla en la NBA, ahora también es leyenda en el universo Overwatch.