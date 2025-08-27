deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Esports
Nota

Luka Dončić salta de la cancha a Overwatch 2: llega como “Ojo de águila 77” en la Temporada 18

El astro de la NBA y gamer competitivo, Luka Dončić, se convierte en parte del universo de Overwatch 2 con un evento especial en el modo Estadio. La Temporada 18 arranca con nuevo contenido, héroes y una colaboración que hará historia.

Luka Dončić llega Overwatch 2 para su temporada 18
Raúl Núñez
Esports
Compartir

Blizzard Entertainment sorprendió al mundo gamer y deportivo al anunciar que Luka Dončić, estrella de la NBA, se une oficialmente a Overwatch 2 en la Temporada 18. Conocido como “Ojo de águila 77”, el esloveno no solo domina la duela, sino también el modo Estadio del shooter de héroes, donde ya se ha colocado entre los 500 mejores jugadores de América del Norte.

F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?

Te puede interesar: Modo Carrera FC 26: Tácticas, decisiones y drama fuera del campo

“Muchos saben lo competitivo que soy en la cancha, pero es posible que no sepan que soy igual de competitivo cuando juego Overwatch”, comentó Luka. “Me encanta este juego y me entusiasma mucho esta colaboración. Es especial estar en el juego de una manera en la que otros jugadores pueden estar”.

La colaboración incluye un título de jugador “Ojo de águila 77”, 77 cajas de botín, un amuleto dorado de baloncesto y un spray especial. Además, los héroes de Estadio tendrán configuraciones inspiradas en el estilo de Luka, como Cassidy: fan del fade away, Lúcio: Luklavada y Zarya: basquetbolista de Volskaya.

La Temporada 18 también traerá contenido robusto:

• Nuevo héroe de apoyo, Wuyang, con habilidades basadas en agua.

• Más de 60 ventajas nuevas.

• Expansión del modo Estadio con Winston, Pharah y Brigitte, además del diseño D.Va All-Star y la llegada de Tracer a mitad de temporada.

• Un nuevo modo de partidas rápidas al mejor de 5 sin clasificación.

• Carrera de carga, donde ambos equipos empujan cargas simultáneamente.

• Mejoras competitivas como reclutamiento de héroes, bloqueos de equipos y orden de selección de roles.

Te puede interesar: SHINOBI: Art of Vengeance muestra nuevo tráiler antes de su lanzamiento oficial

Con este anuncio, Overwatch 2 refuerza su fusión entre deporte y gaming, llevando a una superestrella real al terreno digital. Luka Dončić ya no solo brilla en la NBA, ahora también es leyenda en el universo Overwatch.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Una exploción de colores, si no cooperas no juegas: Popucom | Aze Review
Thumbnail
Esports
F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?
Thumbnail
Esports
VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review
Thumbnail
Esports
Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 está de vuelta: ¿El mejor juego de skate de la historia? | Aze Review
Thumbnail
Esports
College Football 26 ¡EL REGRESO MÁS ESPERADO! ¿Vale la pena? Reseña en español | Aze Review
Everness to Everness
Esports
¿GTA de ANIME? Probamos la beta de Neverness to Everness
Thumbnail
Esports
Sandra del Castillo, Marketing Manager de Rainbow Six Mobile: habla sobre el lanzamiento del juego
Thumbnail
Esports
CCXP México presentó a un nuevo campeón de Mortal Kombat | Shuletah rey de Liga Latina MK 1
Thumbnail
Esports
Valorant celebra con su comunidad su 5to aniversario | Entrevista con Mario García Ulloa
×
×