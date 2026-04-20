¡Fracaso Monumental! Rayados queda fuera de la Liguilla por primera vez en una década

Tremendo fracaso se vive en las faldas del Cerro de la Silla. Los Rayados de Monterrey han quedado oficialmente eliminados del Clausura 2026 este pasado fin de semana, situación que no pasaba desde el torneo Apertura 2016 donde quedaron fuera de la Liguilla.

Con apenas 15 puntos cosechados tras 15 jornadas, el equipo de Rayados se ubica en la decimocuarta posición, a siete unidades de distancia del León (quien marca la frontera de la clasificación con 22 puntos). Con solo seis unidades por disputar, las matemáticas han dictado sentencia antes de tiempo.

Este golpe no solo duele por el presente, sino porque rompe una de las rachas más sólidas de la Liga BBVA MX. Para encontrar un antecedente similar de fracaso absoluto, hay que desempolvar los libros de historia y viajar una década atrás.

El fracaso de Monterrey en el Apertura 2016

La última vez que la Pandilla se quedó fuera de una fase final (incluyendo el formato de Repechaje o Play-In) fue en el Apertura 2016. En aquel entonces, Monterrey terminó en el noveno puesto con 25 puntos, quedándose a la orilla de la clasificación.

Curiosamente, aquel torneo dejó un sabor amargo por partida doble en Monterrey: mientras Rayados veía la Liguilla por televisión, su archirrival, Tigres, se alzaba con el título de liga tras derrotar al América en aquella agónica final navideña. Desde ese momento, el conjunto regio se había convertido en un invitado recurrente a la fase final de los torneos, manteniendo una jerarquía que hoy se ha hecho pedazos.

En el Clausura 2020 Rayados se salvó por la Pandemia

Es cierto que en el Clausura 2020 el equipo vivió una pesadilla deportiva, marchando en el último lugar de la tabla general sin conocer la victoria en las primeras jornadas. Sin embargo, aquel torneo fue suspendido y posteriormente cancelado debido a la pandemia de COVID-19, lo que técnicamente dejó ese fracaso en el limbo de las estadísticas. Por ello, lo ocurrido en este 2026 se siente como la caída más estrepitosa de la institución en la era moderna.

TE PUEDE INTERESAR:



Un cierre de pesadilla para Rayados de Monterrey

Con la eliminación confirmada, las dos jornadas restantes serán un trámite doloroso para la afición albiazul. La directiva tendrá que analizar qué falló en un proyecto que, sobre el papel, estaba diseñado para pelear el campeonato y que hoy, con 15 puntos, firma una de sus peores actuaciones en torneos cortos.

El gigante del norte se ha quedado sin corona y sin liguilla. La pregunta en Monterrey ya no es qué pasó, sino quién se irá tras este fracaso histórico.

