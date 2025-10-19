deportes
Nota

¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro y por qué la espera será larga?

El regreso de Isaac del Toro a las pistas no dependerá de él, sino de su equipo UAE Team Emirates; ellos deciden qué carrera van a encarar

Isaac del Toro
Antonio Hernández
Otros Deportes
Uno de los máximos referentes del deporte mexicano en 2025 es el ciclista Isaac del Toro. El pedalista azteca cerró la temporada con broche de oro al ganar el Giro del Veneto y ahora la pregunta que todos sus fanáticos se hacen es: ¿cuándo vuelve a competir? Pero tendrán que esperar un largo tiempo, pues la campaña ya acabó. Al menos que haga una exhibición, ya sea en México o en Europa, como la Andorra Cycling Masters.

Isaac del Toro es considerado uno de los mejores ciclistas del mundo. Su regreso a las pistas no dependerá de él, sino de su equipo UAE Team Emirates, pues ellos deciden qué carrera van a encarar y con qué ciclista lo harán. Lo que sí se sabe es que, si su escuadra decide participar con el mexicano desde el inicio de la campaña, todo comenzará el 28 de febrero con el Opening Weekend (Omloop Het Nieuwsblad y Kuurne-Brussels-Kuurne).

Isaac del Toro

Isaac del Toro y una temporada histórica

Las fechas para que Isaac del Toro regrese a la actividad en 2026 dependerán de la planificación de su equipo, el UAE Team Emirates. El originario de Ensenada, Baja California, logró 16 títulos a lo largo de la temporada 2025 y terminó como el tercero mejor del mundo en el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI). Este domingo 19 de octubre se subió al podio del Andorra Cycling Masters en el tercer lugar.

Isaac del Toro inició la temporada con la esperanza de hacer un buen papel con su equipo, pero jamás se imaginó que iba a llegar a estar entre los tres mejores del mundo. En diversas entrevistas ha declarado que sabía que, si no arriesgaba, no sabía qué iba a pasar en un futuro y que no tenía nada que perder.

Resultados favorables de Isaac del Toro

  • 1° Tour de l’Avenir o Tour de Francia Sub-23 2023
  • 1° Vuelta a Asturias 2024
  • 1° Milano-Turín 2025
  • 1° Ganador de la etapa 17 del Giro de Italia
  • 1° Cycling Stars Critérium 2025
  • 1° Tour de Austria 2025
  • 1° La Clàssica de les Terres de l’Ebre 2025
  • 1° Circuito de Getxo 2025
  • 1° Vuelta a Burgos 2025 y ganador de etapas (2, 3 y 4)
  • 1° GP Industria & Artigianato 2025
  • 1° Giro della Toscana 2025
  • 1° Coppa Sabatini 2025
  • 1° Trofeo Matteotti 2025
  • 1° Giro dell´Emilia 2025
  • 1° Gran Piamonte 2025
  • 1° Giro del Veneto 2025
Isaac del Toro
Antonio Hernández

