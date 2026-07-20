Cuánto me costaría ir al Mundial 2030 desde México: es en España, Portugal y Marruecos

La FIFA confirmó que la Copa Mundial de la FIFA 2030™ se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos, mientras que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán partidos conmemorativos por el centenario del torneo. Para los aficionados mexicanos, ya hay un costo estimado del viaje.

Los costos de vuelos serán el principal gasto para quienes viajen desde México. A esto habrá que sumar hospedaje, alimentación, boletos para los partidos y traslados entre ciudades, especialmente porque el torneo se desarrollará en sedes repartidas entre Europa y África.

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¿Cuánto cuesta viajar desde México a España o Portugal por el Mundial 2030?

España será, en principio, el destino más accesible para los mexicanos. Un vuelo redondo desde Ciudad de México hacia Madrid o Barcelona suele costar entre 12 y 25 mil pesos mexicanos en clase económica. En temporada baja puede haber tarifas desde los 9 mil pesos, mientras que en fechas de alta demanda los precios pueden superar los 30 mil pesos.

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Para quienes prefieran asistir a partidos en Portugal, un boleto de avión de ida y vuelta hacia Lisboa ronda entre 15 mil y 30 mil pesos mexicanos. Al igual que España, el país forma parte del espacio Schengen, por lo que los ciudadanos mexicanos no necesitan visa para estancias turísticas menores a 90 días.

Crédito: Mexsport

Precios para ir desde México a Marruecos para el Mundial 2030

Marruecos también será una de las sedes del torneo. Desde Ciudad de México, los vuelos redondos tienen un costo aproximado de entre 19 mil y 30 mil pesos mexicanos, generalmente con escalas en ciudades europeas como Madrid o París. El tiempo de viaje suele oscilar entre 17 y 22 horas.

El presupuesto total para vivir el Mundial 2030

Además del vuelo, los aficionados deberán considerar el alojamiento. También habrá que contemplar gastos de alimentación, transporte interno y boletos para los partidos. Dependiendo del número de encuentros y de las ciudades que se visiten, un viaje completo al Mundial podría superar fácilmente los 60 mil o 80 mil pesos mexicanos por persona.

España 2026|MEXSPORT

Una ventaja para los viajeros mexicanos es que no requieren visa para ingresar como turistas a España, Portugal o Marruecos por periodos menores a 90 días.

Los mexicanos deberán contar con un pasaporte vigente y cumplir con los requisitos migratorios, como demostrar reservas de hospedaje, recursos económicos suficientes y, en el caso de Portugal y España, atender las condiciones de ingreso al espacio Schengen.

