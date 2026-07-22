Cuánto le pagó Pumas a Toluca por los refuerzos de Arteaga y Córdova, que cumplieron la “ley del ex”

Los Pumas de la UNAM consiguieron una valiosa remontada ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez. Después de comenzar en desventaja, el equipo universitario dio vuelta el marcador con goles de Víctor Arteaga y Sebastián Córdova, dos futbolistas que vistieron la camiseta escarlata. Detrás de esa historia también aparece el dinero que invirtió el club para incorporarlos.

Los protagonistas fueron Víctor Arteaga y Sebastián Córdova, con goles. Ambos marcaron en la victoria 2-1 sobre Toluca, luego del gol inicial de Jorge Roberto Díaz Price para los locales. Sus anotaciones revivieron la llamada “ley del ex” y volvieron a poner el foco en las condiciones en las que llegaron a Pumas.

|Crédito: Instagram/@cordovar97

Cuánto pagó Pumas por Arteaga y Córdova

La incorporación más costosa fue la de Sebastián Córdova. Distintos reportes señalan que Pumas pagó 3.8 millones de dólares para ficharlo de forma definitiva desde Toluca. El mediocampista firmó un contrato por un año y medio, con opción de extender el vínculo por seis meses más.

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En cambio, Víctor Arteaga llegó sin costo de transferencia tras hacer Fuerzas Básicas en los Diablos Rojos y jugar solo 34 partidos en el primer equipo. El mediocampista arribó como agente libre tras finalizar su etapa con Toluca.

Toluca obtuvo ganancias con la salida de Sebastián Córdova

La operación de Córdova fue un buen negocio para Toluca. El futbolista había llegado al club como agente libre, por lo que los Diablos Rojos no pagaron una transferencia y posteriormente recibieron cerca de 3.8 millones de dólares por su venta.

En el plano deportivo, el mediocampista no logró consolidarse con el conjunto escarlata. Disputó 17 partidos oficiales, seis de ellos como titular, con un gol y dos asistencias antes de salir rumbo al conjunto universitario.

|X: Pumas

La “ley del ex” impulsó la primera victoria de Pumas

Ante Toluca, ambos refuerzos respondieron de inmediato. Víctor Arteaga marcó el empate que cambió el rumbo del encuentro y Sebastián Córdova anotó el gol de la remontada para darle a Pumas su primera victoria del Apertura 2026.

El triunfo llegó en una cancha complicada y frente al club donde ambos militaron. Además de sumar tres puntos importantes, los universitarios comprobaron el impacto que pueden tener dos incorporaciones que, por distintos caminos, terminaron siendo decisivas en el Estadio Nemesio Diez.

