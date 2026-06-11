¿Cuántos goles ha metido México en Copas del Mundo?

La Copa Mundial de la FIFA inicia y México ha sido históricamente invitado en estas fiestas deportivas. Por ello, cada uno de los hombres que marcaron gol serán recordados en los anales de la historia. Sin embargo, en este artículo se contarán cada uno de los tantos encajados en arco rival por parte del seleccionado azteca.

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¿Quién fue el primer futbolista en anotar gol en una Copa del Mundo para México?

La historia de México en los Mundiales comenzó desde la primera edición. La odisea de dicho viaje fue de poco más de 20 días en barco, pero todo para tener una cita con la historia, pues pese a que no se tuvo un buen desempeño en la cancha… se tuvo la oportunidad de marcar algunos goles.

En el primer encuentro en la historia de los Mundiales Francia aplastó al seleccionado tricolor, sin embargo se consiguió la hazaña de marcar un gol. El encargado de poner el 4-1 final fue Juan Carreño Lara. Mientras que en el tercer partido de dicha copa donde enfrentaron a la Argentina (perdieron 6-3), anotaron tanto Manuel Rosas Sánchez (x2) y Roberto Gayón Márquez.

¿Cuántos goles marcó México en toda la historia de los Mundiales?

A lo largo de las 17 ediciones donde México se clasificó a las Copas del Mundo, se marcaron un total de 62 goles. Por eso he aquí el recopilatorio histórico, todavía sin contar los tantos del partido inaugural en 2026.

@manifestolvtv Goles, historia y momentos que marcaron a todo un país 🇲🇽⚽ Estos son los máximos goleadores de la Selección Mexicana en Copas del Mundo… ¿quién será el próximo en hacer historia? #Goleadores #Mexico #LuisHernandez #CuauhtémocBlanco #JavierHernandez #Borghetti ♬ sonido original - Manifesto