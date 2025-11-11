deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
AUTOMOVILISMO
Nota

Ni siquiera te imaginas cuántos idiomas habla Checo Pérez y cuáles de esos domina al 100%

Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 en la temporada 2026 conduciendo para la escudería de Cadillac y repasamos todos los idiomas que habla el mexicano

Los idiomas que sabe hablar Checo Pérez
TV Azteca
Los idiomas que sabe hablar Checo Pérez
Rodrigo Acuña
AUTOMOVILISMO
Compartir

Sergio Checo Pérez se está alistando para tener sus primeras pruebas en pista con Cadillac, que podría tener una tecnología de última generación . El piloto mexicano es una estrella de la Fórmula 1, habiendo destacado, sobre todo con Red Bull, y lleva años dentro de la escena. Esto le ha permitido a Checo a dominar distintos idiomas, además del español, su lengua nativa.

Todos los idiomas que conoce Checo Pérez y cuáles domina

Por ser su lengua nativa, Checo Pérez domina a la perfección el español, pero además logró aprender a hablar en inglés. El piloto tapatío forma parte del Gran Circo desde pequeño, por lo que ha tenido varios años para aprender la lengua británica, el idioma universal que utilizan prácticamente todos los países del mundo y todos los miembros de la F1. Por otro lado, ya hay fecha para que Checo Pérez se monte al monoplaza de Cadillac por primera vez .

Checo Pérez lanza su nueva colección de sets de construcción basados en modelos clásicos
Instagram:schecoperez

Sin embargo, estas no son las únicas dos lenguas que conoce Checo. Resulta que el propio piloto afirmó en una entrevista que conoce un poco de alemán, pero nunca logró aprender el idioma. Esto se debe a que Pérez vivió en Alemania durante sus primeros años en Europa. De todos modos, las lenguas dominantes del conductor de Cadillac son el español y el inglés.

TE PUEDE INTERESAR:

Cabe resaltar que, a pesar de hablar inglés desde hace varios años, el propio Checo Pérez afirmó que aún tiene cosas que afinar para que su dominio del idioma sea perfecto. Mientras tanto, el piloto mexicano ya se prepara para afrontar una nueva temporada de la F1 luego de haber estado ausente por un año.

Checo Pérez cree que es posible alcanzar el podio con Cadillac

Según una entrevista reciente, Checo comentó que cree posible conseguir un podio con Cadillac durante su primera temporada en la F1: "Sí, lo creo. Realmente lo creo", soltó el piloto tapatío. Cabe destacar que Pérez consiguió alcanzar el podio con cada escudería donde le tocó correr, a excepción de McLaren. Sin lugar a dudas, el 2026 de Checo parece que será emocionante.

Checo Pérez
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Thumbnail
AUTOMOVILISMO
Checo Pérez cambia la pista por la cancha! Se celebró la 10ª edición de “De la Pista a la Cancha”
nascar .jpg
AUTOMOVILISMO
Entrevista EXCLUSIVA con Daniel Suárez | El Piloto Mexicano que firma con Spire Motorsports
WhatsApp Image 2025-07-14 at 3.13.54 PM.jpeg
Formula E
Resumen ePrix 13 Berlín | Fórmula E 2025
WhatsApp Image 2025-07-15 at 6.01.57 PM.jpeg
Formula E
Nick Cassidy se lleva ePrix 14 de Berlín | Oliver Rowland se corona
Resumen E Prix Jakarta
Formula E
RESUMEN: E-Prix Jakarta, Ronda 12 Fórmula E 2025
dani suarez nascar
AUTOMOVILISMO
Hice una remontada de locos: Daniel Suárez luego de ganar en la Nascar
Resumen e-Prix de Shangái, Nick Cassidy
Formula E
E-Prix de Shangái de la Fórmula E, Ronda 11, T11 | RESUMEN COMPLETO
Ronda 10 qualy Shangái
Formula E
Clasificación de la Ronda 10 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Ronda 11 qualy
Formula E
Clasificación de la Ronda 11 de la Fórmula en el E-Prix de Shanghái
Oliver Rowland E prix Tokio Fórmula E
Formula E
E-Prix de Tokio de la Fórmula E, Ronda 9, T11 | RESUMEN COMPLETO DE LA CARRERA
×
×