Ni siquiera te imaginas cuántos idiomas habla Checo Pérez y cuáles de esos domina al 100%

Sergio Checo Pérez se está alistando para tener sus primeras pruebas en pista con Cadillac, que podría tener una tecnología de última generación . El piloto mexicano es una estrella de la Fórmula 1, habiendo destacado, sobre todo con Red Bull, y lleva años dentro de la escena. Esto le ha permitido a Checo a dominar distintos idiomas, además del español, su lengua nativa.

Todos los idiomas que conoce Checo Pérez y cuáles domina

Por ser su lengua nativa, Checo Pérez domina a la perfección el español, pero además logró aprender a hablar en inglés. El piloto tapatío forma parte del Gran Circo desde pequeño, por lo que ha tenido varios años para aprender la lengua británica, el idioma universal que utilizan prácticamente todos los países del mundo y todos los miembros de la F1. Por otro lado, ya hay fecha para que Checo Pérez se monte al monoplaza de Cadillac por primera vez .

Sin embargo, estas no son las únicas dos lenguas que conoce Checo. Resulta que el propio piloto afirmó en una entrevista que conoce un poco de alemán, pero nunca logró aprender el idioma. Esto se debe a que Pérez vivió en Alemania durante sus primeros años en Europa. De todos modos, las lenguas dominantes del conductor de Cadillac son el español y el inglés.

Cabe resaltar que, a pesar de hablar inglés desde hace varios años, el propio Checo Pérez afirmó que aún tiene cosas que afinar para que su dominio del idioma sea perfecto. Mientras tanto, el piloto mexicano ya se prepara para afrontar una nueva temporada de la F1 luego de haber estado ausente por un año.

Checo Pérez cree que es posible alcanzar el podio con Cadillac

Según una entrevista reciente, Checo comentó que cree posible conseguir un podio con Cadillac durante su primera temporada en la F1: "Sí, lo creo. Realmente lo creo", soltó el piloto tapatío. Cabe destacar que Pérez consiguió alcanzar el podio con cada escudería donde le tocó correr, a excepción de McLaren. Sin lugar a dudas, el 2026 de Checo parece que será emocionante.