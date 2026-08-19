Los Sims 4 recibe los kits de Mean Girls y Clueless a finales de agosto

Los Sims están listos para renovar su guardarropa con dos nuevas colecciones inspiradas en algunas de las películas adolescentes más reconocidas de las últimas décadas. Los Sims 4 Cápsula Mean Girls y Cápsula Clueless llegarán el próximo 27 de agosto de 2026 a PC, Mac y consolas.

El Kit Cápsula Mean Girls llevará a los Sims directamente a la estética Y2K que convirtió a la película en un referente de la cultura pop. La colección permitirá crear diferentes looks inspirados en los personajes y momentos más recordados de la cinta.

Te puede interesar: EA SPORTS FC 27 revela sus 27 futbolistas mejor valorados

Entre las prendas destacan minifaldas y suéteres coordinados, chaquetas deportivas, atuendos de equipo y conjuntos de terciopelo. También habrá elementos inspirados en la icónica presentación de “Jingle Bell Rock”, permitiendo recrear algunos de los momentos más reconocibles de Mean Girls dentro del juego.

Por su parte, el Kit Cápsula Clueless apuesta por la moda de los años 90 y toma como referencia directamente el estilo de Cher y los demás personajes de la película.

El contenido incluirá prendas inspiradas en el icónico conjunto escocés de Cher, además de blusas superpuestas, faldas con botones al frente, ropa deportiva y overoles basados en el estilo de Tai. La colección está diseñada para combinar diferentes piezas y crear nuevos atuendos para los Sims.

Ambos kits buscan trasladar la personalidad y estética de sus respectivas películas al universo de Los Sims 4, ofreciendo nuevas opciones de personalización para quienes disfrutan construir historias alrededor de la moda de sus personajes.

Te puede interesar: Madden NFL 27 llega con el nuevo motor Persona y más control para los jugadores

Los Kits Cápsula Mean Girls y Cápsula Clueless estarán disponibles a partir del 27 de agosto de 2026 en EA app, Epic Games Store y Steam para PC y Mac. También llegarán a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Xbox One.

Con estas dos colaboraciones, Los Sims 4 vuelve a apostar por la cultura pop para ampliar las posibilidades de personalización y permitir que los jugadores lleven algunos de los estilos cinematográficos más reconocibles directamente a sus partidas.