Dani Alves, ex Pumas, dijo algo imposible de creer de cuando estaba en la cárcel: “Era más feliz”

Dani Alves volvió a ser noticia por declaraciones que sorprendieron a muchos seguidores del futbol. El exjugador de Pumas participó en un acto religioso y compartió una reflexión sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. Sus palabras rápidamente se hicieron virales en redes sociales por el contraste que planteó entre su carrera y el tiempo que pasó en prisión.

El exseleccionado brasileño, que también militó en clubes como Barcelona, Sevilla y Juventus, habló sobre el periodo en el que permaneció en prisión preventiva en España. Dani Alves aseguró que, pese a haber ganado millones de euros durante su carrera, encontró una mayor tranquilidad durante ese tiempo en la cárcel, por el papel que tuvo su fe.

Dani Alves comparó su etapa en prisión con su carrera como futbolista

Durante su intervención, Alves explicó que el dinero dejó de ser lo más importante cuando atravesó ese momento de su vida. “Yo ganaba millones de euros, gracias a Dios, aunque yo no lo veía, y al futbol, pero, en la prisión, ganando 113 euros, yo era más feliz que ganando millones”, afirmó.

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El brasileño también profundizó en el motivo de esa reflexión. “Antes yo jugaba al futbol y ahora estaba en la prisión limpiando la casa, pero tenía a mi padre conmigo (en referencia a Dios). Entonces yo decía: ‘¿Qué valen millones de euros sin padre?’”, expresó ante los asistentes, quienes respondieron con aplausos.

Dani Alves sigue generando reacciones tras sus declaraciones

El video del discurso comenzó a circular rápidamente en redes sociales y provocó opiniones divididas. Mientras algunos usuarios destacaron el mensaje relacionado con la fe, otros cuestionaron sus palabras y recordaron el proceso judicial que enfrentó en España.

El exfutbolista fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del delito de agresión sexual por el que previamente había sido condenado, luego de que el tribunal revocara la sentencia anterior. Antes de esa resolución, Alves permaneció más de un año en prisión preventiva.

Los números de Dani Alves con Pumas

Pumas fue el último club en la carrera profesional de Dani Alves. El brasileño disputó 13 partidos, 12 de ellos como titular, registró 5 asistencias, no marcó goles, recibió 3 tarjetas amarillas y no fue expulsado. Su contrato con el conjunto universitario terminó tras conocerse la denuncia presentada en España.

