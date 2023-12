Daniel Ricciardo alabó el accionar de Verstappen en 2023

La temporada 2023 de la Fórmula 1 fue dominada de principio a fin por la escudería Red Bull y un RB19 que ha recibido infinidad de elogios por parte de varios expertos. Tanto Max Verstappen como Sergio ‘Checo’ Pérez tuvieron a su disposición un monoplaza sumamente superior a los demás, prueba de ello fueron los resultados a lo largo de los meses. Sin embargo, Daniel Ricciardo, una de las voces autorizadas en dicho tema, también consideró que lo hecho por el piloto es sumamente importante.

El volante australiano de 34 años dijo durante una entrevista que el auto no ha cambiado mucho desde que él lo pilotara, concedió que gran parte de las victorias en 2023 se dieron gracias a las capacidades del conductor neerlandés, tres veces campeón del mundo. Cabe recordar que Red Bull ganó 21 de 22 carreras en el año y que Verstappen estableció un sinfín de récords a los largo de las competencias.

“Lo que hizo que la prueba me fuera muy bien es que, sí, los coches han evolucionado y cambiado mucho, pero había parte de su ADN que seguía siendo lo que recordaba y lo que realmente me gustaba en un coche de carreras”, confesó el veterano corredor. “La parte que más me gustó de este Red Bull es que pude conducirlo como quiero. Eso no explica realmente lo bueno del coche, pero explica por qué lo amo”.

Ricciardo reconoce la labor de Max Verstappen

“Un coche rápido no siempre es el coche más fácil de conducir. Por más hermoso e impresionante que sea el coche, aún así tienes que conducirlo. Miro la temporada que tuvo Max y también ganó carreras en condiciones mixtas, en mojado, y el auto es increíble, pero no lo hace todo por ti”, indicó Daniel Ricciardo en una entrevista reciente concedida a los canales oficiales de la Fórmula 1.

