El jugador que pertenece a Chivas pero podría enfrentar a la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Las Chivas tienen una vieja tradición de fichar exclusivamente a jugadores mexicanos, pero en los últimos años han buscado a elementos nacidos fuera de nuestro país, pero que mantengan algún laso a través de familiares, por lo que ahora un futbolista que pertenece al Rebaño Sagrado podría enfrentarse a la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

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El jugador de Chivas que podría enfrentarse a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se trata de Daniel Villaseca Bergeyre, jugador que actualmente pertenece a Chivas pero milita en el Tapatío de la Liga de Expansión MX y que podría enfrentar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con dos de los rivales del Grupo A.

Villaseca tiene la nacionalidad mexicana a través de su padre lo que le permitió jugar para el Guadalajara, pero nació en Gauteng, Sudáfrica, por lo que podría ser convocado por el seleccionado africano que inaugural del próximo 11 de junio en el Estadio de la Ciudad de México.

Sin embargo, no son las únicas nacionalidades con las que cuenta el mediocampista ya que también tiene pasaporte checo a través de su madre e incluso ya tuvo experiencia internacional con el conjunto europeo tras ser convocados para las selecciones Sub-15 y Sub-17.

Daniel Villaseca tiene 3 nacionalidades: nació en Sudáfrica, pero su padre es mexicano y su madre checa.|@dan_villaa

Villaseca, de 23 años, comenzó su carrera en las categorías inferiores del Dukla Praga en donde permaneció hasta 2022 cuando las Chivas lo ficharon para integrar su plantel Sub 20.

El centrocampista no ha debutado aun con el primer equipo del Guadalajara, pero es un titular recurrente con el Tapatío en los compromisos de la Liga de Expansión MX.

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