¿David Benavidez se rinde? Esto dijo sobre la rivalidad que tiene con el Canelo Álvarez

David Benavidez está convertido en uno de los mejores boxeadores del mundo en la actualidad, pues gracias a su velocidad y resistencia se ha relacionado en infinidad de ocasiones con el Canelo Álvarez, pugilista mexicano que está preparando su próxima pelea para septiembre próximo.

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En más de una ocasión David Benavidez alzó la voz a fin de buscar la oportunidad de enfrentarse al Canelo Álvarez con declaraciones un tanto polémicas que generaron eco en el jalisciense. Sin embargo, todo parece indicar que el mexicoamericano finalmente se ha rendido.

¿David Benavidez ya no buscará pelear con el Canelo Álvarez?

Cuando parecía que el encuentro entre David Benavidez y el Canelo Álvarez estaba más cerca que nunca, todo haría indicar que este finalmente no se llevará a cabo, al menos de acuerdo con las últimas declaraciones de David respecto a la rivalidad que tiene con Saúl.

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David Benavidez, quien actualmente es campeón de peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo, subió una división para noquear al Zurdo Ramírez a fin de buscar el duelo ante el Canelo Álvarez; sin embargo, Saúl descartó nuevamente la posibilidad de medirse con él este año.

Ante ello, y a través de Martes de Café, David Benavidez puso fin a la rivalidad con el mexicano luego de asegurar que la pelea no se llevará a cabo pese a sus deseos: “No se puede hacer la pelea y ni modo”, explicó días después de haberse convertido en campeón unificado de peso crucero.

¿Cuál es el palmarés de David Benavidez como boxeador profesional?

El nacido en Arizona el 17 de diciembre de 1996, pero con sangre mexicana, cuenta con un palmarés de 32 victorias en 32 duelos disputados en el ámbito profesional hasta ahora, mismos de los cuales 26 se dieron por la vía del cloroformo, la última de ellas ante Ramírez el pasado 2 de mayo del 2026.