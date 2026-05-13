Ni en México pueden creer lo que dijo Gerard Piqué de la Hormiga González

Armando ‘Hormiga’ González sorprendió a propios y a extraños con su irrupción dentro de la Liga BBVA MX. Fue el máximo anotador del Apertura 2025 y estuvo cerca de obtener el bicampeonato de goleo en el presente Clausura 2026. Con apenas 23 años, el futbolista de Chivas se ha posicionado como uno de los delanteros más letales en todo el mundo y llega en plena forma a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana.

Su nombre comenzó a recorrer todo el mundo y, en este caso, fue el histórico Gerard Piqué quien lo colocó en el centro de la conversación futbolera. El exdefensor del FC Barcelona realizó una serie de pronósticos a menos de un mes para que inicie la Copa del Mundo y, entre los nombres de talla mundial que puso sobre la mesa, sorprendió al elegir a la ‘Hormiga’ González como la máxima revelación que tendrá el torneo.

Esta apuesta del exjugador de la Selección de España llamó la atención en México, ya que el atacante del Guadalajara aún está compitiendo por la titularidad en la delantera del equipo nacional. A priori, González apunta a ser el segundo centro delantero de la Selección Mexicana, pero las palabras de Piqué han movido la estantería de Javier Aguirre, ya que el respaldo llega desde una figura que conoce muy bien lo que significa ganar el Mundial.

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Cabe resaltar que Armando González afrontará su primera experiencia mundialista en un momento especial de su carrera. Mientras es buscado por equipos importantes del futbol europeo, el delantero intentará hacerse un lugar entre futbolistas experimentados y con largo recorrido en Europa como es el caso de Raúl Jiménez y Santiago Gimenez. Sin embargo, la ‘Hormiga’ aportará frescura y talento joven a la línea de ataque mexicana.

Las predicciones de Piqué

Además de escoger a González como la revelación del Mundial 2026, el histórico defensor señaló que Kylian Mbappé es su favorito a ser el máximo goleador del torneo, colocó a Brasil como una de las selecciones que serán decepción y escogió a Marruecos como la posible sorpresa de la competición.

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 se animó a predecir al campeón del torneo, consagrando a España tras vencer a Francia en la final. También colocó a Lamine Yamal como el mejor jugador del Mundial, en una apuesta que refuerza su confianza en la nueva generación del conjunto español.

El gran año de Armando González

La ‘Hormiga’ tuvo una temporada de ensueño en la Liga BBVA MX, logrando convertir 24 goles en 34 partidos disputados con Chivas. Su rendimiento despertó el interés de equipos importantes de Europa, además de ganarse la confianza del ‘Vasco’ Aguirre para formar parte de la lista de los jugadores que formarán parte de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo.

