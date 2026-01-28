El “invitado” inesperado del Abierto Mexicano de Tenis

Regresan los favoritos del público mexicano. El alemán Alexander Zverev vuelve al puerto tras levantar el trofeo en la edición de 2021, mientras que el italiano Lorenzo Musetti regresa consolidado como una de las máximas figuras del circuito, en el top 5 mundial.

Te puede interesar: El Australian Open se derrite: vuelve el protocolo por calor extremo en Melbourne

Por su parte, De Miñaur buscará un histórico tricampeonato en Acapulco luego de coronarse en 2023 y 2024, mientras que Ben Shelton continúa su ascenso tras conquistar su primer Masters 1000 en Canadá en 2025.

La Fórmula E regresó a México en manos de Azteca Deportes | Fórmula E

El AMT, cada vez más atractivo

A ellos se suman nombres de experiencia como Grigor Dimitrov, campeón en 2014, y el carismático Gael Monfils, quien disputará su última temporada como profesional. El mexicano Rodrigo Pacheco será otro de los invitados al evento. Por otro lado, el público mexicano espera el regreso de Santiago González, quien ya fue campeón en dobles en Los Cabos, solo falta el título soñado en el bello puerto de Acapulco.

"Estamos muy contentos con esta edición, ya que tenemos varias noticias importantes y experiencias nuevas para los aficionados. Pero, sobre todo, estamos listos para recibir a estos grandes jugadores, donde tenemos a cuatro tenistas dentro del Top 10, una cifra que pocos torneos en el mundo pueden presumir", aseguró Álvaro Falla, CEO de Mextenis y director del torneo.

Delpo vuelve a tierras que lo vieron campeonar

La gran cereza del pastel será Juan Martín del Potro. El ídolo argentino, campeón en 2018 y uno de los jugadores más queridos por la afición azteca, será el embajador oficial del torneo. Además del espectáculo en la cancha, Acapulco anunció nuevas experiencias gastronómicas y de entretenimiento para los aficionados, consolidando al torneo como uno de los eventos deportivos más completos de Latinoamérica.

"Estamos seguros de que sus productos conectarán muy bien con la afición y que esta alianza va a sumar mucho a la experiencia que viven en el complejo", aseguró Falla previo al inicio del certamen en el bello puerto. Acapulco vuelve a vestirse de gala para recibir a los mejores jugadores del mundo.

Te puede interesar: Novak Djokovic supera récord de Roger Federer en el Abierto de Australia; ¿el mejor de la historia?