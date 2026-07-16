OFICIAL: Los delanteros de Chivas que tiene REGISTRADOS para el Apertura 2026

Luego de un mercado de pases con intensos movimientos y un análisis profundo para este Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el cuerpo técnico de las Chivas de Guadalajara ha registrado de manera oficial en la página de la Liga mexicana a cinco atacantes de condiciones muy diversas. Un arsenal que promete dinamismo, experiencia y, sobre todo, mucha juventud mexicana.

Facundo sale a descubrir qué país tiene el corazón más grande | Los Protagonistas

A continuación, analizamos a los cinco delanteros registrados que tendrán la encomienda de cargar con los goles rojiblancos este torneo:

¿Cuáles son los delanteros de las Chivas para el Apertura 2026?

Ángel Sepúlveda (9): El experimentado ariete asume la responsabilidad de portar el histórico dorsal '9'. Su capacidad de retención de balón, juego aéreo y olfato en el área serán pilares fundamentales para desatascar partidos cerrados.

El experimentado ariete asume la responsabilidad de portar el histórico dorsal '9'. Su capacidad de retención de balón, juego aéreo y olfato en el área serán pilares fundamentales para desatascar partidos cerrados. Ricardo Marín (17): Un delantero que destaca por su sacrificio, movilidad y presión incesante a las salidas rivales. Marín buscará consolidar su rol asociativo como un revulsivo de plenas garantías o un socio letal en ataque.

Un delantero que destaca por su sacrificio, movilidad y presión incesante a las salidas rivales. Marín buscará consolidar su rol asociativo como un revulsivo de plenas garantías o un socio letal en ataque. Jonathan Pérez (18): La frescura y el descaro por las bandas. Con su registro oficial, el canterano busca adueñarse de minutos valiosos aportando profundidad y desborde individual en el último tercio del campo.

La frescura y el descaro por las bandas. Con su registro oficial, el canterano busca adueñarse de minutos valiosos aportando profundidad y desborde individual en el último tercio del campo. Roberto Alvarado (25): El gran referente ofensivo de la institución. " El Piojo " es el motor creativo y goleador de Chivas ; su versatilidad para jugar como extremo, media punta o falso nueve lo convierte en la pieza más peligrosa e indispensable de la plantilla.

El gran referente ofensivo de la institución. " " es el motor creativo y goleador de ; su versatilidad para jugar como extremo, media punta o falso nueve lo convierte en la pieza más peligrosa e indispensable de la plantilla. Armando 'Hormiga' González (34): El joven goleador que emociona a la nación rojiblanca. La 'Hormiga' se ha ganado el cariño de la afición gracias a su instinto letal dentro del área, movilidad y una proyección que invita a soñar con el nacimiento de un nuevo ídolo en Verde Valle.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuándo, dónde y contra quién debutan las Chivas?

El nuevo arsenal de ataque tendrá su primera prueba de fuego real este mismo fin de semana. El Guadalajara hará su gran debut en el Torneo Apertura 2026 enfrentando a los Diablos Rojos de Toluca.

¿Cuándo? El próximo sábado 18 de julio de 2026 .

El próximo . ¿A qué hora? A las 19:07 horas (Tiempo del Centro de México).

A las (Tiempo del Centro de México). ¿Dónde? En su fortaleza, el Estadio Akron.

La mesa está servida. El Rebaño Sagrado inicia una nueva aventura con un arsenal ofensivo equilibrado que buscará regalarle su primera alegría a la afición desde la Jornada 1.

