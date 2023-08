¡Detallazo! Dennis Rodman se tatúa a su novia en el trasero

El polémico exjugador del equipo de la NBA Chicago Bulls Dennis Rodman vuelve hace una de las suyas, luego de tatuarse el rostro de su novia Yella Yella en su trasero, junto con su cara.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Rodman compartió las imágenes de su nuevo tatuaje y acompañó el gesto con la frase: “Siempre a mi lado”.

Hace unos días, Dennis se había tatuado a Yella Yella en su cara.

La decisión de tatuarse nuevamente no fue tomada a la ligera. Yella Yella, su pareja, vivió la experiencia al acompañaba a Rodman.

Yella Yella, dio su apoyo mientras Dennis cumplía su peculiar deseo. Con gorra de los Chicago Bulls y una copa en mano, Rodman esperaba que el tatuador inmortalizara el rostro de su amada en su piel.

El tatuaje en la cara que se realizó previamente provocó reacciones diversas. Sin embargo, tanto él como Yella Yella mostraron su satisfacción con el resultado. Este gesto extravagante es una muestra más del peculiar estilo de vida de Dennis Rodman y su manera de expresar su amor por su pareja.

Dennis Rodman, cinco veces campeón de la NBA



Dennis Rodman consiguió cinco títulos en la NBA, dos con los Detroit Pistons y tres con Chicago Bull junto con Michael Jordan. Es considerado uno de los mejores defensivos de todos los tiempos.



Rodman es conocido por su comportamiento controvertido. Lleva numerosos tatuajes y píercings, y frecuentemente pinta su cabello de colores brillantes. Su comportamiento ha sido a veces irreverente en público y en televisión durante su carrera deportiva. Vistió un vestido de novia para promocionar en un acto público su autobiografía As Bad as I Wanna Be (Tan malo como quiero ser), donde afirmó que era bisexual.

Rodman estuvo brevemente casado con la actriz Carmen Electra, y salió algún tiempo con la cantante Madonna.

Rodman participó en unas cuantas peleas para la World Championship Wrestling al lado de Hulk Hogan.