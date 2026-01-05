Denver gana y asegura el sembrado 1 de la Conferencia Americana

Los Broncos de Denver aseguraron el sembrado número uno de la Conferencia Americana tras vencer 19-3 a los Chargers de Los Ángeles. Con este logro, el equipo que viste de naranja garantizó la ventaja de la localía durante todos los Playoffs —con excepción del Super Bowl— y una semana de descanso en la ronda de comodines.

El primer lugar de la Americana representa uno de los objetivos más importantes dentro del calendario de la National Football League, de ido a que, históricamente, incrementa las probabilidades de alcanzar el Super Bowl. Para los Broncos, este resultado confirma la regularidad mostrada a lo largo de la campaña, con un récord de 14-3 y el equilibrio que mantuvieron tanto en casa como de visita.

La victoria ante los Chargers, un rival divisional en el Oeste de la AFC, tuvo un impacto directo en la clasificación. El equipo de Denver dependía de sí mismo para asegurar el primer sembrado y respondió en el momento clave de la temporada. Si fallaban los Broncos, la posición de privilegio iría para los Patriots de Nueva Inglaterra, que también cumplieron con victoria sobre los Dolphins de Miami.

El descanso en la primera ronda permitirá al entrenador en jefe, Sean Payton, ajustar detalles, recuperar a su roster y preparar con mayor profundidad el inicio de la postemporada, en la capital de Colorado.

Apuestan todo al 2026

A pesar de que la temporada del 2024 ya mostró una faceta competitiva del equipo de 'Mile High', fue en la del 2025 que se consolidó el proyecto y se convenció a todo el entorno de que la organización cuenta con lo necesario para volver a competir por ganar un Súper Bowl que no se les da desde la campaña del 2015, hace 10 años.

