Estos son los equipos que NADIE quiere enfrentar en los playoffs de la NFL

Tras el fin de la Semana 18, la NFL definió cómo se jugarán los playoffs de la temporada 2025-26 y nos esperan partidos realmente emocionantes. Algunos equipos llegan en mejor momento que otros y, por esta razón, realizamos un listado donde colocamos a los equipos que la mayoría preferiría evitar durante la postemporada, ya que vienen en un buen momento.

En primer lugar, se llevará a cabo la Ronda de Comodines, evento que ya tiene fechas y horarios confirmados . Pensando en el camino hacia el Super Bowl 2026, se podría decir qué Carolina Panthers y Green Bay Packers son los equipos más débiles que clasificaron al Playoff de la NFL. Sin embargo, hay cuatro equipos que todos prefieren evitar durante la postemporada.

Los cuatro equipos de la NFL que todos buscan evitar en los playoffs

Denver Broncos

Terminaron con el mejor récord de la AFC y aseguraron el bye y localía en toda la postemporada. Tener descanso y jugar en casa es una enorme ventaja en playoffs, porque reduce la posibilidad de sorpresas en ronda divisional. Además, el #1 siempre enfrenta al sembrado más bajo restante, maximizando la probabilidad de un rival más débil en su camino inmediato.

Seattle Seahawks

Consiguieron el #1 de la NFC, lo que implica descanso en Wild Card y la localía asegurada hasta la final de conferencia (si siguen ganando). Su balance de 14-3 y ofensiva productiva en el tramo clave de la temporada los vuelve difíciles de enfrentar en el mejor de tres partidos fuera de casa. Además, su combinación de juego aéreo sólido y presión defensiva tiene potencial de controlar el ritmo contra muchos rivales.

Buffalo Bills

Si bien no tienen el mejor récord general, tienen experiencia reciente de presión en playoffs y una ofensiva explosiva con Josh Allen, capaz de explotar errores defensivos del rival. Actualmente, las cuotas de apuesta todavía los colocan entre los más potenciales candidatos al título (junto con equipos como Seahawks, Broncos y Rams). Su capacidad para dominar tiempo de posesión y anotar desde varias facetas les da ventaja ante equipos que dependen de drives largos.

Philadelphia Eagles

Finalizaron con un récord muy bueno en una división competitiva y mantienen un núcleo de jugadores experimentados en playoffs. Su defensa está bien equilibrada, y ofensivamente pueden ajustar su plan según el rival —una virtud crítica en series de eliminación directa.