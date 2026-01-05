Cambio total en Las Vegas: el equipo abre búsqueda del próximo entrenador

En la NFL, el “lunes negro” no solo define despidos: define rumbos. Hay franquicias que cierran el año con claridad y otras que terminan con una sola certeza: el plan no funcionó. En Las Vegas, la sensación fue esa, con una temporada que se les escurrió semana tras semana y con el futuro del proyecto en el centro de la conversación.

Pete Carroll sale de los Raiders

Los Raiders despidieron a Pete Carroll tras un año con 14 derrotas y una marca final de 3-14, por lo que la organización buscará entrenador en jefe por tercer año consecutivo. El movimiento confirma un nuevo reinicio en la estructura deportiva y deja la impresión de que el equipo no quiere repetir una temporada sin rumbo claro, ni dentro del campo ni desde el vestidor.

Carroll llegó con la etiqueta de técnico de peso: campeón de Super Bowl con Seattle y con una trayectoria reconocida por cultura, disciplina y competitividad. Sin embargo, el resultado en Las Vegas no acompañó, y la temporada se convirtió en un desgaste constante. El balance terminó por imponer la decisión, en una liga donde los proyectos suelen medir su paciencia en victorias, no en intenciones.

Los Raiders tendrán el primer pick en el Draft 2026

El despido también se cruza con un dato que marca el siguiente capítulo ya que los Raiders tienen el primer pick del próximo Draft, una ventaja enorme para definir el rumbo de la reconstrucción, especialmente si el objetivo pasa por encontrar un quarterback franquicia o cambiar la cara del roster con un talento generacional.

