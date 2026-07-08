¿Por qué los Minions siguen conquistando al público? Descúbrelo en su nueva aventura
Han pasado varios años desde que los Minions aparecieron por primera vez en la pantalla grande, pero hay algo que no cambia: siguen haciendo reír a personas de todas las edades. Su humor, sus ocurrencias y su inconfundible forma de meterse en problemas los han convertido en uno de los fenómenos más queridos del cine animado.
Ahora, los personajes amarillos regresan con Minions & Monstruos, una película que combina todo lo que el público ya conoce de ellos con una nueva aventura llena de acción, criaturas sorprendentes y situaciones completamente inesperadas.
Gran parte del éxito de los Minions está en que no necesitan largas conversaciones para conectar con la audiencia. Sus expresiones, su lenguaje tan peculiar y la manera en que transforman cualquier misión en un desastre hacen que cada escena esté llena de momentos divertidos para chicos y grandes.
En esta nueva historia, los Minions deberán enfrentarse a desafíos mucho más grandes de lo que imaginaban. Entre monstruos, persecuciones y situaciones inesperadas, demostrarán una vez más que, incluso cuando todo parece salir mal, siempre encuentran la forma de sacar una sonrisa.
Además de ofrecer comedia, Minions & Monstruos presenta una aventura visual llena de color, personajes entrañables y un ritmo que mantiene la emoción de principio a fin, convirtiéndola en una excelente opción para disfrutar en familia durante estas vacaciones.
Si todavía no la has visto, esta es una gran oportunidad para acompañar a los Minions en una nueva historia donde las risas, la diversión y las sorpresas están garantizadas.
Minions & Monstruos ya está en cines.
Contenido presentado por Elektra.