Destacó en México - Inglaterra: Roberto Alvarado y su precio ACTUALIZADO tras jugar el Mundial 2026

La Selección Nacional de México fue eliminada por Inglaterra en Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A pesar de haber hecho una gran tarea en el Estadio CDMX (antes Estadio Azteca), no pudo lograr el objetivo. No obstante, hubo puntos muy altos y Roberto Alvarado fue uno de ellos. Su precio actualizado va en línea con eso.

Aunque había jugado muy bien en el comienzo del juego, México recibió dos goles de Jude Bellingham entre el 36’ y el 38’ que pusieron las cosas cuesta arriba. Luego del 3-2 final y la selección inglesa con un jugador accidentado en los festejos, los focos se pusieron en los mejores jugadores de la Selección Mexicana en todo el Mundial, como el “Piojo” Alvarado.

|Instagram: Roberto Alvarado

Este es el precio de Roberto Alvarado tras su participación en el Mundial 2026

De acuerdo a las cifras informadas por Transfermarkt, el “Piojo” Alvarado tiene un valor actualizado de 7.5 millones de euros. Esta cifra equivale a casi 150 millones de pesos mexicanos. Se habla de que hay equipos interesados en el extremo derecho de 27 años. Hay que ver qué decide hacer Chivas de Guadalajara con él tras la competición con México.

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Los números de Roberto Alvarado en el Mundial 2026

De acuerdo a sitios especializados en estadísticas como BeSoccer y SofaScore, estos son los números más destacados del “Piojo” Alvarado en el Mundial 2026:

Partidos jugados: 5

Encuentros como titular: 5

Minutos jugados: 430

Asistencias: 3

Ocasiones claras creadas: 4

Pases clave: 2.6 por partido

Precisión en los pases: 83%

Puntaje promedio: 7.34

Los resultados de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México 2-0 Sudáfrica — Jornada 1

Corea del Sur 0-1 México — Jornada 2

México 3-0 República Checa — Jornada 3

México 2-0 Ecuador — 16avos de Final

México 2-3 Inglaterra — Octavos de Final

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