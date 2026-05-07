Estos son los días y horarios de los partidos de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
La Selección Mexicana está a solo 35 días de realizar ante Sudáfrica, la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; el equipo mexicano ya se alista para esa cita histórica.
El debut de la Selección Mexicana de Futbol en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, está cada vez más cerca. Solo 35 días nos separan de la ceremonia y partido de Inauguración en la cancha del Estadio Ciudad de México en el que se enfrentará al cuadro de Sudáfrica.
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Nunca un estadio había tenido tres partidos de inauguración de mundiales, y el Estadio Azteca se encamina a esa hazaña con lo que dejará un precedente difícil de igualar en el mundo del futbol.
A poco más de un mes la expectativa ya está en el ambiente, las camisetas de México de esta y otras épocas lucen en las calles y conforme se acerque el día, la pasión y euforia seguirán creciendo para ese partido agendado a la 1:00 PM del día 11 de junio del 2026.
Esta es la agenda de la Selección Mexicana en el Mundial del 2026
México inicia el 11 de junio ante Sudáfrica; luego de ese día de fiesta el 18 de junio se presentará en el Estadio casa de las Chivas para medir fuerzas ante Corea del Sur y finalmente el 24 de junio será de regreso en el Azteca cuando México se presente en el cierre de la fase de grupos ane Chequia.
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|Fecha
|Rival
|Sede
|Estadio
|Hora local / Tiempo del Centro
|11 de junio
|Sudáfrica
|Ciudad de México
|Estadio Ciudad de México
|13:00 (CST)
|18 de junio
|Corea del Sur
|Guadalajara
|Estadio Guadalajara
|19:00 (CST)
|24 de junio
|Chequia
|Ciudad de México
|Estadio Ciudad de México
|19:00 (CST)
En el caso del partido inaugural, México juega a las 13:00 hrs, y en sus partidos siguientes en contra de Corea y Chequia, los horarios oficiales es a las 19:00 HRS, tema a tener en consideración para colocarlo en la agenda y no perderse esos juegos que detendrán al país y que podrás ver EN VIVO y GRATIS por TV AZTECA.