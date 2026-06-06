Ganó la Europa League con un dedo roto; así buscará ser el MVP de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a nada de llegar, y ante su arribo han comenzado a surgir futbolistas que buscarán ser el MVP del torneo. Un ejemplo de lo anterior es este jugador, quien hace solo unos días conquistó la UEFA Europa League con un dedo roto.

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Una de las Selecciones favoritas a lograr el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es la Argentina, misma que cuenta con Lionel Messi y con otros elementos como Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y el Dibu Martínez, quien figura como una de las estrellas del campeonato.

El Dibu Martínez, ¿por el MVP de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Emiliano Martínez, también conocido como el Dibu, no solo pinta para ser el portero titular de la Selección de Argentina, sino que es uno de los hombres a seguir en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 considerando que llegará al torneo como el vigente campeón de la Europa League.

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Y es que, después de más de cuatro décadas, el Aston Villa sumó un título internacional luego de vencer al Friburgo por 3-0 en la gran final de la Europa League. Curiosamente, este triunfo llegó pese a que su portero, el Dibu Martínez, enfrentó el compromiso con un dedo roto.

Así lo dijo el propio guardameta argentino, quien aseguró que se había roto el dedo durante el entrenamiento. El portero de la Selección de Argentina consideró no jugar dicho duelo; sin embargo, tomó la decisión de hacerlo, pues entendía que este partido era fundamental en la historia del club.

¿En qué Grupo del Mundial 2026 se encuentra Argentina?

Argentina forma parte del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo en donde aparecen otras selecciones como Argelia, Austria y Jordania. Este será el rol de sus juegos.