Diferente a lo que todos creen: Club América ha sido el equipo al que menos le han favorecido los penales

A pesar de que un jugador de León apuntó contra el Club América por el penal del último partido y aseguró que “contra ellos siempre hay polémica”, lo cierto es que la estadística marca una tendencia muy diferente a lo que expresan algunos fanáticos de otros equipos de la Liga BBVA MX. De hecho, las Águilas son el equipo al que menos le han favorecido los penales.

Mientras que el América no aceleró y se perdería el fichaje de Denzell García por un equipo de Europa, mucho se ha hablado sobre la supuesta ayuda del árbitro César Ramos y el VAR para que las Águilas le ganen a León en la Jornada 16 del Clausura 2026. Y ante las quejas, se dio a conocer que los de Coapa recibieron apenas 2 penales a favor en lo que va del torneo.

Los dos penales que tuvo a favor Club América en lo que va del Clausura 2026

El penalti de la Jornada 16 fue apenas el segundo a favor del Club América en este Clausura 2026. Álex Zendejas no dudó en transformar en gol frente al Club León. Sin dudar, convirtió el tanto de la victoria 3-2 en condición de visitante y prácticamente aseguró el pasaje de las Águilas a la Liguilla de este torneo.

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Al margen de la polémica, lo cierto es que el conjunto de Coapa no tenía un penal a favor desde la Jornada 11, en la que el uruguayo Brian Rodríguez tuvo la responsabilidad de ejecutar su remate desde los 11 metros en el partido ante Mazatlán FC. Sin embargo, “El Rayito” no pudo convertir. De todas maneras, los de André Jardine se llevaron la victoria 2-0.

¿Cuántos penales tuvo a favor cada equipo de la Liga BBVA MX en este Clausura 2026?