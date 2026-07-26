Dónde y en qué estadio se juega Necaxa vs Monterrey por la Jornada 2 del Apertura 2026

Necaxa y Rayados de Monterrey protagonizarán uno de los partidos que cerrarán la Jornada 2 del Apertura 2026. Ambos equipos comenzaron el torneo con una victoria y ahora buscarán mantenerse con paso perfecto dentro de la Liga BBVA MX.

El conjunto regiomontano tendrá su primera presentación fuera de casa, mientras que los Rayos volverán a contar con el respaldo de sus aficionados. Conoce dónde se jugará el encuentro, cuál será el estadio y a qué hora comenzará.

Dónde se juega el Necaxa vs Monterrey por el Apertura 2026

El partido entre Necaxa y Monterrey se disputará en Aguascalientes, debido a que los Rayos ejercerán como locales durante la segunda fecha del campeonato.

Aunque Rayados aparece primero en algunas búsquedas relacionadas con el encuentro, la denominación oficial es Necaxa vs Monterrey. Por lo tanto, el equipo regiomontano deberá salir del Estadio BBVA para afrontar su primer compromiso como visitante en el Apertura 2026.

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En qué estadio juegan Necaxa vs Rayados de Monterrey

El escenario elegido para recibir el partido es el Estadio Victoria, casa habitual del Club Necaxa. El inmueble se encuentra ubicado en la ciudad de Aguascalientes y volverá a albergar un encuentro de los Rayos por segunda jornada consecutiva.

Necaxa ya utilizó este recinto durante su debut en el torneo, cuando recibió al Atlante. Ahora afrontará una prueba frente a uno de los planteles que aspiran a competir por los primeros lugares de la clasificación.

Cuándo y a qué hora es el Necaxa vs Monterrey

Necaxa y Rayados de Monterrey se enfrentarán este domingo 26 de julio, a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Estos son los datos principales del encuentro:



Partido: Necaxa vs Rayados de Monterrey

Torneo: Apertura 2026

Jornada: 2

Fecha: domingo 26 de julio de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: Estadio Victoria

Sede: Aguascalientes

Cómo llegan Necaxa y Monterrey a la Jornada 2

Los dos equipos llegan al partido después de sumar sus primeros tres puntos del Apertura 2026. Necaxa comenzó su participación con una victoria por 2-1 sobre Atlante en el Estadio Victoria.

Los Potros se adelantaron en el marcador, pero los Rayos lograron reaccionar durante la recta final. Julián Carranza convirtió desde el punto penal y Miguel Pedroza completó la remontada en tiempo agregado.

Monterrey, por su parte, venció 3-2 a Santos Laguna en el Estadio BBVA. Ese resultado le permitió iniciar el campeonato con una victoria antes de emprender el viaje hacia Aguascalientes.