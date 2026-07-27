Disfruta EN VIVO y GRATIS los partidos de la Selección Mexicana Femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La Selección Mexicana Femenil Sub-23 está lista para iniciar su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde buscará defender la medalla de oro obtenida en la edición anterior. El conjunto mexicano hará su debut este miércoles 29 de julio frente a Puerto Rico en el Estadio El Cóndor, con la misión de comenzar el torneo con una victoria.

El equipo llega al certamen con una plantilla integrada por algunas de las futbolistas jóvenes más destacadas de la Liga MX Femenil, quienes tendrán la oportunidad de sumar experiencia internacional en un torneo que reúne a las mejores selecciones de la región. La competencia también representa una vitrina importante para las jugadoras que aspiran a consolidarse en futuras convocatorias de la Selección Mayor.

Un inicio clave en la fase de grupos

El compromiso ante Puerto Rico marcará el inicio de una fase de grupos que también incluye enfrentamientos contra Colombia y Jamaica, dos selecciones que buscarán pelear por los primeros lugares y avanzar a las rondas eliminatorias. Por ello, conseguir los tres puntos desde el debut será fundamental para encaminar la clasificación.

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