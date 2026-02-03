Él será el primer mexicano en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno; ¿cuándo y dónde será?

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026, uno de los eventos que, sin duda, acapara las miradas de los amantes al deporte en este inicio de año. Ahora bien, ¿te has preguntado quién será el primer mexicano en hacerse presente en la pista?

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Será este fin de semana cuando los Juegos Olímpicos de Invierno finalmente comiencen, teniendo una duración de dos semanas y contando con la participación de varios atletas mexicanos que, en esencia, esperan darle una medalla a México en función de su participación en cada una de sus disciplinas.

Donovan Carrillo, el primer mexicano en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno

Donovan Carrillo forma parte de la delegación mexicana que estará en estos Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026. El joven deportista es, probablemente, el más conocido de todos los que asistan a este evento, por lo que es curioso notar que será el primero en hacer su debut en estos JJOO.

Donovan Carrillo ya está en la sede olímpica ✨⛸️

Con el corazón firme, la mirada al frente y el sueño intacto, listo para escribir la segunda parte de su historia en #MilanoCortina2026 🇮🇹❄️ pic.twitter.com/JdfrhbQ1jd — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) February 1, 2026

Y es que, de acuerdo con el calendario de la organización olímpica, Donovan Carrillo se presentará este 10 de febrero en el Patinaje Individual Masculino dentro de la modalidad Programa Corto. El evento se llevará a cabo en punto de las 11:30 horas en la Ciudad de México, por lo que no habrá problema en seguirlo de cerca.

Cabe destacar que, así como Donovan Carrillo, México presentará cuatro atletas mexicanos más que buscarán dar de qué hablar en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026, mismos que son los siguientes: Regina Martínez, Allan Corona, Sarah Schleper y Lasse Gaxiola.

¿Qué récords lograrán los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Donovan Carrillo se unirá a Ricardo Olavarrieta como los mexicanos con más participaciones en patinaje artístico con 2, mientras que Regina Martínez será la primera mexicana en competir dentro del esquí de fondo. Finalmente, Sarah y Lasse serán la primera dupla madre e hijo en una misma edición de Juegos Olímpicos de Invierno.