EA Sports FC 27: Estos son los 3 mejores futbolistas mexicanos de la Liga BBVA MX

Han pasado algunos días desde que salieron al aire las medias de cada uno de los equipos correspondientes a la Liga BBVA MX dentro del EA Sports FC 27, motivo por el cual luce interesante conocer el nombre de los futbolistas mexicanos con el mejor promedio en este videojuego.

cruz azul

Como sabes, la Liga BBVA MX regresó para esta nueva edición del EA Sports FC 27 después de varios años de espera, por lo que son muchas las personas que desean conocer qué media recibieron algunos jugadores mexicanos gracias a su labor en el terreno de juego.

¿Quiénes son los mexicanos de la Liga BBVA MX con la mejor media en el EA Sports FC 27?

Orbelín Pineda: El mediocampista mexicano, quien regresó a la Liga BBVA MX para este torneo Apertura 2027 de la mano de Rayados de Monterrey, se distingue por ser el elemento nacional con la mejor media del futbol nacional al tener un promedio de 78 unidades.

El mediocampista mexicano, quien regresó a la de la mano de Rayados de Monterrey, se distingue por ser el elemento nacional con la mejor media del futbol nacional al tener un promedio de Roberto Alvarado: Si dejamos a un lado a Alejandro Zendejas por representar a los Estados Unidos, entonces es el jugador de Chivas quien sigue en este rubro dentro de la Liga BBVA MX, pues de acuerdo con el EA Sports FC 27 su media asciende a los 78 puntos igual de Orbelín.

@LigaBBVAMX is back in #FC27 🇲🇽– and back in the ratings debate. Meet the 27 players sitting highest in this year’s rankings.



Who are you picking first?

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Raúl Rangel: El rendimiento que tuvo con la Selección Mexicana en la última Copa Mundial de la FIFA, así como el rendimiento mostrado con las Chivas en el último año, hace que el mexicano sea el guardameta con la mejor valoración del EA Sports FC 27 al tener 77 de media.

¿Qué equipo tiene a más jugadores entre los mejores 10 de la Liga BBVA MX?

Si nos enfocamos únicamente en el Top 10 de mejores jugadores de la Liga BBVA MX en el EA Sports FC 27, es Rayados de Monterrey el equipo que mejor librado sale en este apartado, pues cuenta con tres elementos en este rubro siendo estos Óliver Torres (78), Orbelin Pineda (78) y Hugo Cuypers (78).

