Así luce The Grounds, el nuevo Mundo Abierto del EA Sports FC 26

Comienza la cuenta regresiva para el lanzamiento oficial del EA Sports FC 27, el cual se espera sea el mejor videojuego deportivo del año y el cual, además, se estrenará el próximo 25 de septiembre; es decir, una vez que hayan iniciado las Ligas en el viejo continente.

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El EA Sports FC 27 ha llamado poderosamente la atención gracias a las modificaciones que tendrá respecto a la versión anterior. Una de ellas es precisamente la inclusión del Mundo Abierto conocido como The Grounds, por lo que aquí conocerás más respecto a esta modalidad.

¿Cómo luce The Grounds, el Mundo Abierto del EA Sports FC 27?

En The Grounds se podrán reunir hasta 100 jugadores en un mismo modo compartido, el cual se diseñó mediante los clubes y a través de una división entre una zona central que contará con inspiraciones de diversas formas futbolísticas, según se refleja en el tráiler.

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El futbol urbano francés, el potrero argentino y la cultura popular del balompié británico serán los ejes principales del Mundo Abierto en el EA Sports FC 27, por lo que los eventos y las campañas en esta modalidad aparecerán prácticamente en cualquier momento en beneficio de los usuarios.

Además, se esperan torneos de 11 vs 11 con reglas especiales, así como encuentros en formatos 1 vs 1, 2 vs 2 y 3 vs 3. Del mismo modo, se esperan actividades alternativas como la mezcla del futbol con otros deportes como el baloncesto y, finalmente, se visualiza el regreso de Alex Hunter como mentor de esta modalidad.

¿La Liga BBVA MX regresa al EA Sports FC 27?

Luego de varias ediciones en donde el futbol mexicano no estuvo considerado en este apartado, finalmente el EA Sports FC 27 confirmó el regreso de la Liga BBVA MX, por lo que restan solo días para conocer las medias oficiales de escuadras como Toluca, Cruz Azul, América, Chivas y Tigres, por citar algunos ejemplos.