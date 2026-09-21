EA SPORTS: MADDEN NFL 27 ¿El mejor Madden de los últimos años? | AZE REVIEW

Madden regresa con Madden NFL 27, y esta vez EA no solo promete mejorar el gameplay: quiere hacer que la NFL se sienta mucho más viva.

Y después de probarlo, hay algo que queda claro: esta entrega pone gran parte de sus cartas en hacer que cada decisión tenga consecuencias.

Lo primero que se siente es una NFL mucho más física. Las batallas entre receptores y defensivos son más precisas, los contactos tienen mayor peso y ahora el timing también importa al momento de atrapar el balón.

Incluso el clima puede cambiar durante el partido y obligarte a modificar tu estrategia. Engine, un sistema que asigna personalidades y motivaciones diferentes a los jugadores.

Si quieres ser tú quien esté dentro del campo, Superstar también recibe una renovación importante. Journey te permite comenzar desde la preparatoria y construir una carrera hasta llegar al Salón de la Fama.

Ahora puedes mejorar tus jugadores mediante un nuevo sistema de progresión, conseguir Skill Points y utilizar los nuevos Evos para aumentar atributos, desbloquear habilidades, modificar arquetipos y extender la utilidad de tus jugadores.

Madden NFL 27 no se limita a cambiar unas cuantas animaciones.

Su gran apuesta es hacer que el fútbol americano se sienta más impredecible, físico y personal. Y especialmente Franchise, que por primera vez en mucho tiempo tiene la sensación de estar construyendo una liga que realmente está viva.