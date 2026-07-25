El cine sigue siendo uno de los mejores lugares para desconectarse por un par de horas

El cine sigue siendo uno de los mejores lugares para desconectarse por un par de horasEn una época donde gran parte del entretenimiento está al alcance de un teléfono o una computadora, ir al cine continúa siendo una experiencia especial. La pantalla gigante, el sonido y compartir una historia con otras personas hacen que cada función sea diferente.

Por eso, cada estreno representa una nueva oportunidad para disfrutar una aventura tal como fue pensada por sus creadores.

Uno de los títulos que actualmente puede verse en cartelera es Minions & Monstruos, una película que reúne humor, acción y muchas sorpresas en una historia protagonizada por los personajes amarillos más famosos del cine.

La nueva aventura incorpora monstruos, persecuciones y escenarios llenos de color que aprovechan la experiencia de la pantalla grande para ofrecer momentos de diversión durante toda la función.

Ya sea en familia, con amigos o como parte de un plan diferente, el cine sigue siendo una alternativa para disfrutar historias que invitan a reír y desconectarse de la rutina por un momento.

Minions & Monstruos ya está en cines.

Contenido presentado por Elektra.

