Elektra le rebajó más de 1,000 pesos a estos tenis Nike y es una oportunidad enorme para comprarlos

Los amantes del calzado deportivo tienen a disposición una oferta imperdible, ya que Elektra aplicó una rebaja importante a uno de los modelos de Nike más buscados para uso diario. Se trata de los Uplift SC en color negro, unos tenis diseñados para ofrecer comodidad, soporte ergonómico y durabilidad.

La rebaja es realmente llamativa: este modelo pasó de $3,029 a solo $1,979, un descuento superior a los mil pesos que lo coloca entre las ofertas más atractivas de la temporada. Por si fuera poco, la empresa también habilitó esquemas de pago a largo plazo mediante el plan Préstamo Elektra, lo que permite adquirirlos por $35 durante 100 semanas.

Además del descuento, otro factor clave en su popularidad es la variedad de tamaños disponibles. Actualmente, puedes adquirir este par en las tallas 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28 y 28.5, lo que facilita encontrar la opción adecuada para la mayoría de los compradores.

¿Por qué elegir estos tenis Nike que ofrece Elektra?

Los Nike Uplift SC están pensados para cumplir con tres prioridades indispensables:



Comodidad diaria , gracias a una estructura que reduce la fatiga del pie.

, gracias a una estructura que reduce la fatiga del pie. Soporte ergonómico , ideal para actividades como caminar, hacer ejercicio ligero o pasar muchas horas de pie.

, ideal para actividades como caminar, hacer ejercicio ligero o pasar muchas horas de pie. Diseño moderno y fácil de combinar, lo que permite usarlos tanto con ropa casual como con atuendos más relajados de oficina o exteriores.

Su confección incorpora materiales sintéticos de alta calidad, una suela de goma resistente, buena tracción y una construcción enfocada en brindar estabilidad durante cada paso. Además, su mantenimiento es muy sencillo, dado que basta con limpiarlos con un paño húmedo para conservar su apariencia.

El contenido del empaque incluye un par de tenis, clasificados como calzado de estilo casual y recomendado para ejercicio ligero, caminatas o actividades al aire libre. Aunque no cuentan con garantía con proveedor, Nike suele ofrecer productos de larga vida útil y buena resistencia al uso diario.