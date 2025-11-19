deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Elektra le rebajó más de 1,000 pesos a estos tenis Nike y es una oportunidad enorme para comprarlos

Este increíble modelo se encuentra en promoción, con una gran variedad de talles y la posibilidad de pagarlo a través de un financiamiento a 100 semanas

tenis Nike en Elektra
Elektra web
Marco Espósito | DR
Otros Deportes
Compartir

Los amantes del calzado deportivo tienen a disposición una oferta imperdible, ya que Elektra aplicó una rebaja importante a uno de los modelos de Nike más buscados para uso diario. Se trata de los Uplift SC en color negro, unos tenis diseñados para ofrecer comodidad, soporte ergonómico y durabilidad.

La rebaja es realmente llamativa: este modelo pasó de $3,029 a solo $1,979, un descuento superior a los mil pesos que lo coloca entre las ofertas más atractivas de la temporada. Por si fuera poco, la empresa también habilitó esquemas de pago a largo plazo mediante el plan Préstamo Elektra, lo que permite adquirirlos por $35 durante 100 semanas.

Tenis Nike en Elektra
Web Elektra

Además del descuento, otro factor clave en su popularidad es la variedad de tamaños disponibles. Actualmente, puedes adquirir este par en las tallas 25.5, 26, 26.5, 27, 27.5, 28 y 28.5, lo que facilita encontrar la opción adecuada para la mayoría de los compradores.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Por qué elegir estos tenis Nike que ofrece Elektra?

Los Nike Uplift SC están pensados para cumplir con tres prioridades indispensables:

  • Comodidad diaria, gracias a una estructura que reduce la fatiga del pie.
  • Soporte ergonómico, ideal para actividades como caminar, hacer ejercicio ligero o pasar muchas horas de pie.
  • Diseño moderno y fácil de combinar, lo que permite usarlos tanto con ropa casual como con atuendos más relajados de oficina o exteriores.
Tenis Nike disponibles en Elektra
Elektra web

Su confección incorpora materiales sintéticos de alta calidad, una suela de goma resistente, buena tracción y una construcción enfocada en brindar estabilidad durante cada paso. Además, su mantenimiento es muy sencillo, dado que basta con limpiarlos con un paño húmedo para conservar su apariencia.

El contenido del empaque incluye un par de tenis, clasificados como calzado de estilo casual y recomendado para ejercicio ligero, caminatas o actividades al aire libre. Aunque no cuentan con garantía con proveedor, Nike suele ofrecer productos de larga vida útil y buena resistencia al uso diario.

Lo Extra
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×