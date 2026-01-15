Eliminó al Real Madrid en Copa del Rey, pero no podrá jugar con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El futbol español vivió una jornada histórica este miércoles, en la que el Albacete de Segunda División eliminó al poderoso Real Madrid de la Copa del Rey . Entre todos los futbolistas que participaron de la gesta y que ya se volvieron ídolos del club se encuentra Jonathan Gómez, lateral estadounidense de 22 años que cuenta con la nacionalidad mexicana y muchos ya piden para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el debut de Álvaro Arbeloa en el Merengue , Gómez ingresó en los últimos 16 minutos del encuentro y vivió desde dentro los dos últimos goles que le dieron a su equipo la victoria. Pese a que llamó la atención de muchos aficionados en redes sociales, lo cierto es que el nacido en Texas no podrá disputar la Copa del Mundo con la Selección Nacional de México.

¿Por qué Jonathan Gómez no puede jugar el Mundial con la Selección Nacional?

Gómez se afianzó como un jugador importante en la rotación del Albacete y ya suma más de 1,000 minutos (20 partidos) esta temporada, según los registros de Transfermarkt. Sin embargo, no puede ser citado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana, dado que eligió representar a Estados Unidos. Si bien solamente estuvo en juegos amistosos, la normativa One-Time Switch le sería un problema.

Pese a que la regla One-Time Switch establece que es posible cambiar de seleccionado si no se disputaron encuentros oficiales, esto solamente se puede hacer una vez. Gómez ya fue citado en México en 2022 para un amistoso frente a Guatemala (disputó ocho minutos) y luego recibió el llamado de Estados Unidos para jugar ante Serbia en 2023.

En caso de que la FIFA considerará una excepción, dado que no tuvo minutos oficiales con ninguno de los dos países, otro apartado de la regla también le jugaría en contra a Gómez. La One-Time Switch indica que deben pasar al menos tres años desde la última convocatoria, lo que complicaría las esperanzas del futbolista ya que esa fecha se cumple este mismo año.

¿A quién se enfrentará ahora el Albacete de Gómez en la Copa del Rey?

Después de dar el golpe sobre la mesa y eliminar al Real Madrid, el Albacete se ilusiona con seguir haciendo historia en la Copa del Rey. Todavía no conoce a su próximo rival, pero sabe que los otros clasificados hasta el momento son: Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Deportivo Alavés y Real Betis.