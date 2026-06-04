En Argentina casi no lo conocían, llegó barato a Toluca y hoy vale 6.5 millones

Toluca sumó su quinto título en la era de Antonio Mohamed tras vencer a Tigres en la final de la Concachampions, mismos campeonatos que acumula un futbolista que en Argentina casi no conocían, por lo que llegó barato a México y hoy vale 6.5 millones de euros. Conoce a su compañero que solo jugó 5 partidos, pero su valor en el mercado se disparó.

Franco Romero es el futbolista que en el país sudamericano valía menos de 100 mil euros. Pero hoy, a un año y medio de distancia, su valor se fue hacia las nubes. Lo anterior, en gran medida, a que es una de las piezas claves del esquema de Antonio Mohamed, con quien ha ganado 5 títulos en el club.

Franco Romero es el jugador que ha destacado en Toluca.|@romerofran23

De ser un completo desconocido a uno de los mejores en Toluca

Romero hizo toda su carrera en su país, donde inició como futbolista en Estudiantes de La Plata. También formó parte de Agropecuario, Independiente Rivadavia y Defensa y Justicia, su último equipo antes de emigrar al futbol mexicano.

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El argentino fichó con Toluca a principios de 2025, por petición de Antonio Mohamed, sin imaginar que esa nueva aventura le traería grandes satisfacciones, pues en su primer torneo ganó el título del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX.

Un semestre después, el mediocampista escribió su nombre con letras doradas en la historia de los Diablos Rojos al ganar el bicampeonato de liga. Mientras que en este verano salió avante junto con el equipo en la Concachampions 2026. Además de los trofeos del Campeón de Campeones y Campeones Cup de 2025.

De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el jugador de 26 años suma 3 goles y el mismo número de asistencias en 69 partidos jugados con el Toluca, 60 de ellos como titular. Además, ha sido acreedor a 10 tarjetas amarillas y una roja.