Jugó apenas 5 partidos en Toluca, pero es el futbolista que más aumentó su precio para el Apertura 2026

Toluca venció a Tigres en la final de la Concachampions 2026, quinto título en la era de Antonio Mohamed, por lo que va que vuela para convertirse en un equipo de época. El club escarlata sumó recientemente a un futbolista que apenas disputó 5 partidos como titular, aunque fue el que más aumentó su precio de cara al Apertura 2026.

Franco Rossi es el futbolista que apenas jugó 5 partidos como titular, tanto en la Liga BBVA MX como en la Concachampions. De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el delantero aumentó en 6 meses 800 mil euros su valor en el mercado. Conoce al jugador que Chivas le arrebató a un equipo de España.

Franco Rossi pasó de vale 700 mil a 1.5 millones de euros en tan solo 6 meses.|@franco_rossi9_

Rossi fue fichado por los Diablos Rojos en enero de este año y, antes de que se cerrara la negociación, tenía un precio de 700 mil euros. Desde el 19 de mayo, el valor en el mercado del uruguayo se fue hacia las nubes, pues actualmente tiene un costo de 1.5 millones de euros.

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La trayectoria de Franco Rossi antes de llegar a Toluca

El futbolista de 23 años inició su carrera en las inferiores de Rentistas y Torque, para después pasar al Tacuarembó y a Cerro Largo. Toda su trayectoria la había hecho en su país, hasta que a principios de 2026 Toluca lo compró y le ofreció un contrato por 3 años.

El delantero llamó la atención del conjunto escarlata debido a que en su última temporada con el equipo Arachán destacó al marcar 10 goles y dar 3 asistencias en 48 partidos disputados, 38 de ellos como titular.

Las estadísticas de Rossi con el Toluca

El uruguayo disputó su primer torneo en México con Toluca, donde tuvo algunas participaciones, aunque solo completó 5 partidos como titular, ya que en su posición hay grandes futbolistas de renombre, entre ellos Paulinho, Alexis Vega y Helinho. Estos 2 últimos se desempeñan más como extremos, pero no desconocen la posición.

De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, Franco solo marcó un gol en 14 partidos disputados, 5 de ellos como titular, tanto en la Liga BBVA MX como en la Concachampions 2026.