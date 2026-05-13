Entrenador que un día humilló a México hoy recibe la peor derrota de su carrera y es despedido

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina (la Selección Mexicana ya tiene la prelista de 55 jugadores convocados), las historias de exfutbolistas en mundiales cobran valor. En ese marco, en las últimas horas se hizo oficial que un entrenador que un día humilló a México fue despedido luego de recibir la peor derrota de su carrera.

Resulta que el exfutbolista de Boca Juniors y Manchester United, Carlos Tevez, fue despedido de Talleres de Córdoba (equipo argentino). Hace 16 años, el 27 de junio de 2010, Argentina y México se vieron las caras por segundo mundial consecutivo en los octavos de final. El resultado fue 3-1 a favor del combinado albiceleste, con 2 goles del propio “Apache”.

Dos goles de Tevez

Uno de los detalles que más se recuerda en México es que Tevez convirtió uno de los goles en Argentina contra México estando en una clara posición adelantada, pero el árbitro del partido no sancionó offside. Así se terminó el paso de la selección azteca en la Copa Mundial de la FIFA de Sudáfrica 2010. Y Argentina fue beneficiado.

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Carlos Tevez, quien “humilló” a México, hoy sufrió la peor derrota de su carrera

Carlos Tevez, según dijo el propio Talleres en su comunicado, “logró el objetivo planteado” en su primer semestre. Sin embargo, ahora llegó al final de su contrato y no le renovaron puesto que quedó eliminado del Apertura 2026 en los octavos de final frente a Belgrano, en el clásico de Córdoba, y en condición de local. La peor derrota de la historia de ese derbi cordobés.

Rafa Márquez ante Tevez

El comunicado de Talleres sobre la salida de Carlos Tevez

“Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tevez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución”, comienza diciendo el comunicado de la comisión directiva del equipo argentino.

“El Cuerpo Técnico Institucional asume la dirección transitoria de los entrenamientos de los jugadores del Plantel Superior a la espera de la definición de la fecha de 16vos de final de Copa Argentina. La directiva inicia la búsqueda del entrenador que estará a cargo para la continuidad del fixture” agrega.

“Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses, destacando en Carlos Tevez su calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad trabajo. Córdoba y Talleres siempre serán tu Casa”, finaliza el comunicado.