Mundial 2026: estos fueron los 3 países más ‘ayudados’ por el sorteo de la FIFA

Este viernes 5 de diciembre se celebró el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que ya tiene fixture completo y se conocen los estadios y rivales de cada selección en la Fase de Grupos del torneo de futbol más importante del planeta Tierra. En ese contexto, hay 3 países que pueden ser considerados ‘ayudados’ por el sorteo de la FIFA.

Mientras que se puede decir que el sorteo de la FIFA no perjudicó a la Selección Nacional de México en la fase de grupos, hay 3 países que han sido más beneficiados por la suerte –o el azar– y tienen enfrentamientos más ‘sencillos’ en los primeros tres encuentros de la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

🏆 GRUPOS confirmados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆



El Mundial ya tiene rumbo y la Selección Azteca ya conoce a sus rivales salvo una Selección que accederá vía repechaje 🔥



El camino está trazado y el 11 de junio de 2026 rodará la esférica en el México vs Sudáfrica… pic.twitter.com/LDzVnqyWdw — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) December 5, 2025

La distribución de bombos y las reglas geográficas del sorteo celebrado en el Centro Kennedy de Washington D.C. dejaron grupos complejos, pero también hay tres potencias que hoy respiran tranquilas: Argentina, Suiza y Paraguay.

TE PUEDE INTERESAR:



Los favorecidos en el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El sorteo finalizó dejando a tres selecciones de élite con grupos notablemente más accesibles que el resto. La fortuna, y tal vez una distribución de bombos de estos 48 equipos puso a Argentina, Paraguay y Suiza en una posición inmejorable para avanzar a los dieciseisavos de final.

1. Selección Argentina y un grupo ‘fácil’

Crédito: @Argentina / X Selección Argentina

La Selección de Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, se erige como la gran beneficiada. El Grupo J es estadísticamente el más débil ya que Jordania ocupa el 66º puesto del Ránking FIFA, Austria el 24º puesto y Argelia el 35º puesto.

2. El equipo europeo que no enfrenta potencias (Suiza)

El Grupo B de Suiza también ha sido catalogado como una autopista hacia la siguiente fase. Este equipo europeo estaba en el bombo 2 y le tocó un anfitrión débil (Canadá). Resulta que los norteamericanos ocupan el 27º puesto, mientras Qatar está en el 51º puesto, y el otro rival es un repechaje UEFA.

3. El beneficiado sudamericano: (Paraguay)

Crédito: Mexsport

La última gran beneficiada está en el Grupo D y es Paraguay. Es que los sudamericanos estaban en el Bombo 3 y aún así es un grupo en el que pueden avanzar como líderes. Los dirigidos por Gustavo Alfaro compartirán con Estados Unidos de cabeza de serie (14º) puesto, mientras Australia está en el 26º puesto, y hay un Repechaje UEFA.

