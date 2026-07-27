Equipo de la Liga BBVA MX ficha a un crack de la MLS con más de 100 goles

Con el mercado de fichajes de la Liga BBVA MX aún abierto, un equipo está muy cerca de concretar la incorporación de un delantero con más de 100 goles. Después de varios años como referente en la MLS, el atacante cerró su ciclo en Estados Unidos y ahora prepara su regreso al futbol mexicano con un importante registro goleador.

El protagonista es Felipe Mora, quien se despedirá de Portland Timbers para firmar con Atlético de San Luis. El chileno llega para cubrir la baja de Joao Pedro, lesionado para el resto del Apertura 2026, y lo hace con más de 100 goles como profesional entre clubes y la selección de Chile.

Felipe Mora regresa a la Liga MX con Atlético de San Luis

Antes de viajar a México, Mora disputó su último encuentro con Portland Timbers. El delantero marcó un doblete en la victoria 2-1 sobre Real Salt Lake y recibió una ovación de la afición al abandonar el terreno de juego en el minuto 71.

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Con ese partido cerró una etapa de seis temporadas en la MLS. En todas las competiciones con Portland acumuló 173 partidos y 56 goles.

Felipe Mora supera los 100 goles en su carrera

El delantero de 32 años llega a San Luis con una trayectoria que supera el centenar de anotaciones oficiales. A lo largo de su carrera suma 149 goles, distribuidos entre sus clubes y la selección de Chile.

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Sus registros incluyen 56 goles con Portland Timbers, 39 con Audax Italiano, 20 con Universidad de Chile, 19 con Pumas UNAM, 14 con Cruz Azul y un tanto con la selección chilena, cifras que reflejan su capacidad ofensiva en distintas ligas.

Felipe Mora no seguirá en los Pumas

Atlético de San Luis apuesta por un delantero conocido en México

Felipe Mora conoce bien la Liga MX tras sus etapas con Cruz Azul y Pumas UNAM. Con La Máquina disputó 40 partidos y anotó 14 goles, mientras que con el conjunto universitario marcó 19 tantos en 65 encuentros.

Ahora Mora iniciará una nueva etapa con Atlético de San Luis, donde será el encargado de reemplazar a Joao Pedro. Su experiencia, recorrido internacional y producción goleadora convierten al chileno en una de las incorporaciones más destacadas del mercado para el conjunto potosino.

