Equipos mexicanos clasificados a los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024

Se ha terminado el segundo día de actividad de los dieciseisavos de final de la Leagues Cup 2024. Hasta el momento, cuatro equipos de la Liga BBVA MX han tenido actividad de los 11 que lograron avanzar. Los partidos que se han disputado son: LAFC vs Austin FC y Whitecaps vs Pumas, Inter Miami vs Toronto, Tigres vs Pachuca, Seattle Sounders vs LA Galaxy y SJ Earthquakes vs Necaxa.

Los juegos que faltan por disputarse son: New England Revolution vs New York City FC, Orlando City SC vs Cruz Azul, Philadelphia Unions vs CF Montreal, Cincinnati vs Santos, Columbus Crew vs Sporting KC, St. Louis City SC vs Portland Timbers, Mazatláns vs DC United Toluca vs Houston Dynamo, Juárez vs Colorado Rapids y América vs Atlas.

Los equipos mexicanos que han avanzado a Octavos

Son dos equipos los que han logrado avanzar a Octavos de Final hasta el momento. El primer equipo que logró clasificarse fue Pumas el pasado miércoles 7 de agosto del 2024. El equipo universitario logró avanzar al ganar 2-0 con goles de César Huerta y Jorge Ruvalcaba. Se van a enfrentar al ganador del encuentro entre LA Galaxy vs Seattle Sounders.

El segundo equipo en avanzar fue Tigres tras derrotar a Pachuca 1-0 en los dieciseisavos de final con un gran gol de Marcelo Flores. El siguiente rival de los felinos será el ganador entre la llave de New York City vs New England Revolution.

Pachuca terminó quedando fuera y en el caso de Necaxa fue goleado por SJ Earthquakes. El viernes 9 de agosto del 2024, se definirán si otros equipos mexicanos avanzan a Octavos de Final.

