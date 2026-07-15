Érick Gutiérrez critica a Chivas y elogia a Toluca en la previa de la Jornada 1

La Jornada 1 del Apertura 2026 tendrá un ingrediente especial con el duelo entre Toluca y Chivas. En la antesala del encuentro, Érick Gutiérrez, exjugador del Guadalajara, habló de su etapa en el club y dejó declaraciones que generaron repercusión por la comparación que hizo entre el “Rebaño Sagrado” y los “Diablos Rojos”.

A pocos días de enfrentar al al CD Guadalajara, Guti reconoció que pasó momentos complicados durante su último periodo en Chivas. El mediocampista aseguró que perdió la motivación para jugar, pero explicó que su llegada a Toluca le permitió recuperar la ilusión gracias al respaldo que recibió desde el primer contacto.

Crédito: Mexsport

Érick Gutiérrez asegura que Toluca le devolvió la ilusión

El futbolista evitó entrar en polémicas sobre su salida de Chivas. Explicó que no hablará de lo ocurrido durante los últimos meses y sostuvo que siempre se ha mantenido alejado de conflictos fuera de la cancha. Sin embargo, admitió que la decisión de ser separado del primer equipo afectó su estado de ánimo.

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Durante su presentación con Toluca, Gutiérrez confesó que hubo un momento en el que dejó de disfrutar el futbol. También agradeció a la directiva escarlata por mostrar interés en ficharlo desde que quedó fuera de los planes del Guadalajara. Según explicó, sentirse importante dentro del proyecto de Antonio Mohamed fue determinante para aceptar la propuesta.

Érick Gutiérrez enfrentará por primera vez a Chivas

El debut de Gutiérrez con Toluca será precisamente frente al club dirigido por Gabriel Milito. El mediocampista reconoció que será un partido especial por todo lo que vivió en Guadalajara. Aun así, dejó claro que ahora defenderá al conjunto escarlata y buscará quedarse con la victoria.

Guti también destacó el recibimiento que tuvo por parte del cuerpo técnico encabezado por el “Turco” Mohamed. El volante explicó que encontró un ambiente diferente durante la pretemporada, lo que le permitió recuperar la confianza y volver a disfrutar del futbol después de varios meses complicados.

Chivas

Los números de Érick Gutiérrez con Chivas

Antes de incorporarse a Toluca, Érick Gutiérrez disputó 88 partidos con Chivas, 69 de ellos como titular. Durante ese periodo marcó 5 goles y registró 4 asistencias, cifras con las que cerró su etapa en el Guadalajara antes de iniciar un nuevo ciclo con los Diablos Rojos.

