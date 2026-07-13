Chivas vs Toluca: el inesperado plan de Gabriel Milito para la Jornada 1 del Apertura 2026

Chivas se reforzó y ya piensa en el comienzo del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El primer compromiso será ante Deportivo Toluca FC, uno de los candidatos al título, y el entrenador Gabriel Milito todavía analiza varios aspectos de la alineación. Entre ellos aparece un inesperado plan que podría modificar la base del equipo para la Jornada 1.

Mientras Chivas tiene bajas, el entrenador Milito tiene un plan: reunirse con los futbolistas que participaron con la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para definir si están en condiciones de jugar. De eso dependerá si elementos como Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Armando González y Brian Gutiérrez juegan ante Toluca.

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Gabriel Milito definirá el futuro de los seleccionados para el partido de Chivas vs. Toluca

Los cinco jugadores reportarán en Verde Valle durante los próximos días. Después de incorporarse al plantel, Milito conversará de manera individual con cada uno antes de decidir si serán considerados para enfrentar a Toluca en el inicio del torneo o si tendrán algunos días más de recuperación.

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Mientras tanto, distintas versiones apuntan a que algunos refuerzos podrían recibir una oportunidad desde el inicio. Jordan Carrillo y Kevin Castañeda aparecen entre las opciones que analiza el cuerpo técnico para ocupar un lugar en la alineación si varios seleccionados no tienen actividad.

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Chivas también apuesta por su cantera

Otra decisión que tomó el cuerpo técnico está relacionada con la defensa. Tras la salida de Gilberto Sepúlveda, la directiva no tendría previsto incorporar un reemplazo inmediato. En cambio, la intención sería darle espacio a futbolistas surgidos de las fuerzas básicas, con Ángel Chávez como una de las principales alternativas.

Chivas debutará frente a Toluca en el Apertura 2026

El Club Deportivo Guadalajara recibirá a Toluca el sábado 18 de julio en el Estadio Akron por la Jornada 1 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19:07 horas, tiempo del centro de México. Ese partido marcará el inicio del proyecto de Gabriel Milito en la Liga MX y permitirá conocer las primeras decisiones del entrenador con su plantel.

