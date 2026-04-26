Partidos de HOY domingo 26 de abril en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este domingo 26 de abril se cierra el torneo regular del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con dos partidos de la Jornada 17 donde la Máquina de Cruz Azul definirá los puestos de los cuartos de final.

Toluca impone condiciones y golea a León en el cierre de la Jornada 17

Santos Laguna vs Monterrey - Estadio Corona - 17:00 horas

Torreón será el escenario de un enfrentamiento entre dos instituciones que llegan a la última jornada con la urgencia de salvar el orgullo. Santos Laguna y Monterrey se miden en un duelo donde la estadística pesa más que el presente, tras una campaña que ha dejado a ambas aficiones con un sabor amargo.

Los Guerreros llegan sumidos en una crisis profunda, acumulando tres derrotas consecutivas y una alarmante sequía goleadora de 181 minutos en liga. A pesar de su eliminación temprana, el conjunto lagunero se ha caracterizado por haber varios goles en sus partidos, promediando 3.4 goles por encuentro, la segunda cifra más alta del certamen. También, su fragilidad defensiva ha sido el clavo en su ataúd este semestre.

Por su parte, Rayados representa la gran decepción del torneo. Tras su vitrina internacional en el Mundial de Clubes, el equipo regiomontano colapsó debido a lesiones y un bajo rendimiento individual, registrando apenas 22 goles en 16 fechas.

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Cruz Azul vs Necaxa - Estadio Banorte - 19:05 horas

En un movimiento que sacudió los cimientos de La Noria previo a la última jornada, Cruz Azul encara su duelo frente a Necaxa con un rostro nuevo en el banquillo. Tras el cese de Nicolás Larcamón, derivado de una crisis de nueve partidos sin victoria y la eliminación en la Copa de Campeones de Concacaf, Joel Huiqui asume el interinato con la misión de revitalizar a una Máquina que parece haber olvidado cómo ganar.

A pesar de la turbulencia, el balance celeste en el Clausura 2026 no es despreciable: han ganado el 50 % de sus encuentros y se han hecho fuertes como locales, donde registran cinco triunfos en siete partidos. No obstante, llegan con la inercia de cuatro empates consecutivos, el más reciente un 1-1 ante Querétaro.

Por otro lado, los Rayos del Necaxa de Martín Varini llegan sin aspiraciones de Liguilla. La inconsistencia fue su sello, con apenas cinco triunfos en el certamen. Aunque rescataron un meritorio empate sin goles ante el líder Guadalajara recientemente, su rendimiento como visitante es alarmante, acumulando cuatro salidas sin sumar de a tres.

