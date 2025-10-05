La pareja favorita de Exatlón México: Daniel Corral sorprende a Antonieta Gaxiola con este romántico gesto

Después de semanas lejos uno del otro, Daniel Corral y Antonieta Gaxiola protagonizaron un momento lleno de amor que emocionó a los seguidores de Exatlón México. La pareja, que se ganó el corazón del público desde su participación en la primera temporada del reality, volvió a demostrar que su historia va más allá de los circuitos.

¿Qué hizo Daniel Corral para sorprender a Antonieta Gaxiola?

El regreso a casa de Antonieta fue todo menos común. Al entrar, la ciclista se encontró con un enorme ramo de rosas rojas, un pastel especial y una nota que decía: “Bienvenida a casa mi amor. ¡Te amo!”. El detalle fue preparado por Daniel Corral, quien esperó con una sonrisa para recibirla y compartir juntos un emotivo reencuentro que quedó inmortalizado en fotos.

Las imágenes del momento, compartidas en sus redes sociales, dejaron ver a Antonieta conmovida, sonriente y abrazando con fuerza el regalo que la esperaba. Con gorra, gafas oscuras y ropa cómoda, la atleta no podía ocultar su emoción mientras leía la dedicatoria del gimnasta olímpico.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Daniel y Antonieta en Exatlón México?

Ambos participaron en la primera temporada de Exatlón México. Daniel Corral, originario de Baja California y medallista internacional en gimnasia, fue uno de los finalistas más destacados de esa edición. Antonieta Gaxiola, ciclista profesional nacida en Culiacán, Sinaloa, también formó parte del programa, y aunque su tiempo fue más breve, su participación dejó huella.

Con el paso del tiempo, su vínculo se fortaleció fuera del show, y hoy son una de las parejas más queridas del universo Exatlón. En la séptima temporada, Daniel regresó para competir nuevamente, y demostrar una vez más su nivel como atleta, ya contaba con el apoyo incondicional de Antonieta, quien ha estado presente en sus momentos más importantes.

¿Por qué son considerados la pareja favorita de Exatlón México?

Más allá de sus trayectorias deportivas, la manera en que comparten su vida, sus logros y su cariño de forma auténtica, tiene conquistados los corazones de los seguidores de Exatlón México. Gestos como el que Daniel tuvo con Antonieta refuerzan ese lazo especial que los seguidores celebran constantemente en redes sociales.

Ella misma lo resumió en una frase que publicó junto a las fotos del reencuentro: “Nada se compara con estar en nuestro hogar”. Y así, con flores, pastel y mucho amor, Daniel y Antonieta siguen escribiendo una historia que nació en Exatlón México y florece día a día.