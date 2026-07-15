La esposa de una estrella del Club América explotó tras su salida: “Sin comentarios”

El Club América sigue moviéndose con bajas y sin refuerzos de cara al Apertura 2026. Ahora una salida reciente generó una fuerte reacción fuera de la cancha. La publicación en redes sociales de la esposa de una estrella que se marchó del club abrió el debate sobre una decisión tomada por las Águilas.

La situación involucra al Club América Femenil y a Daniela Espinosa. La delantera dejó de formar parte de las Águilas para el próximo torneo y jugará con Toluca en calidad de préstamo. Tras confirmarse la operación, su pareja, Alejandra Gutiérrez, expresó públicamente su inconformidad con la determinación.

La esposa de Daniela Espinosa cuestionó la decisión del Club América

La exguardameta y actual comentarista compartió la publicación de despedida realizada por el América y agregó un mensaje que rápidamente comenzó a circular entre los aficionados. “9 goles en 653 minutos, goleadora del Clausura 2025. No comments (sin comentarios)”, escribió Alejandra Gutiérrez.

Aunque la actual comentarista de futbol femenil dejó clara su postura sobre la salida de la atacante, lo concreto es que horas más tarde borró su tuit al causar controversia entre los fanáticos del América. De todos modos, muchos aficionados también querían a Dani en el equipo.

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El comentario también encontró respaldo entre parte de la afición azulcrema. En redes sociales, varios seguidores manifestaron que no entendían la decisión de ceder a una futbolista con peso en la historia reciente del equipo. Dani Espinosa volvió al club, superó una lesión y posteriormente perdió protagonismo dentro del plantel.

Daniela Espinosa deja al Club América Femenil rumbo a Toluca

Durante varios días existieron versiones sobre la ausencia de la delantera en la pretemporada. Sin embargo, el América incluso la felicitó por su cumpleaños, lo que hacía pensar que seguía considerada. Horas después, el club confirmó oficialmente que saldría cedida para disputar el Apertura 2026 con Toluca.

Daniela Espinosa celebrates her goal 3-0 of America during the game America vs Necaxa, corresponding to day 05 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX Femenil, at Cancha Centenario, on January 31, 2022.



Daniela Espinosa celebra su gol 3-0 de America durante el partido America vs Necaxa, correspondiente a la Jornada 05 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX Femenil, en Cancha Centenario, el 31 de Enero de 2022.|Adrian Macias/Adrian Macias

Los números de Daniela Espinosa antes de salir del América

Uno de los datos que más llamó la atención tras el anuncio fue su rendimiento reciente. Daniela Espinosa marcó 9 goles en 653 minutos durante el Clausura 2025, registro destacado por Ale Gutiérrez en su publicación. Esas cifras alimentaron el debate entre los aficionados, quienes cuestionan la decisión de desprenderse de una de las referentes ofensivas del equipo.

