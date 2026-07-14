La baja que tendría Club América mientras no llega ningún refuerzo para el Apertura 2026

A pocos días del inicio del Apertura 2026, el Club América sigue sin presentar refuerzos para el nuevo proyecto de Guillermo Almada, a excepción de un ex Pumas. La falta de incorporaciones mantiene la incertidumbre en Coapa y, mientras el mercado de fichajes continúa abierto, surgió otra posible baja para la plantilla.

Tras la derrota del América 0-1 ante LA Galaxy en el último amistoso de pretemporada, las dudas aumentaron alrededor de las Águilas. Además de las sensaciones que dejó el funcionamiento colectivo, ahora también existe la posibilidad de que el plantel pierda a Raphael Veiga, que era una debilidad de André Jardine pero ocupa plaza de NFM.

El nombre de América data del año 1916|Crédito: @ClubAmerica / X

América sigue esperando refuerzos para el Apertura 2026

El conjunto azulcrema todavía no suma incorporaciones para afrontar el primer campeonato bajo el mando de Guillermo Almada. La expectativa de la afición continúa centrada en la llegada de nuevos jugadores, especialmente después de una pretemporada que dejó más preguntas que respuestas.

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A solo días del debut del Apertura 2026, la directiva mantiene abiertas distintas alternativas en el mercado. Mientras tanto, el plantel trabaja con la misma base que terminó el semestre anterior, a la espera de movimientos que fortalezcan al equipo.

|Crédito: Instagram/@clubamerica

Raphael Veiga podría convertirse en una baja del Club América

En medio de la falta de fichajes, Raphael Veiga aparece como un futbolista que podría salir de Coapa. De acuerdo con información del periodista brasileño Eduardo Ferrari, Vasco da Gama ya realizó un acercamiento.

La operación no depende únicamente del América. Veiga pertenece al Palmeiras y juega con las Águilas a préstamo hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier negociación deberá contar con un acuerdo conjunto entre todas las partes.

Raphael Veiga no termina de despegar en el América|Crédito: Getty Images

Los números de Raphael Veiga con las Águilas

Raphael Veiga llegó al Club América en febrero de 2026 procedente del Palmeiras mediante un préstamo. Desde entonces disputó 13 partidos oficiales, en los que registró 2 goles y 2 asistencias. Antes de su llegada al futbol mexicano, el mediocampista era ídolo en Palmeiras, donde conquistó dos Copas Libertadores.

¿Cuándo juega América por la Jornada 1 del Apertura 2026?

El debut del Club América en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX será el próximo sábado 18 de julio desde las 9 p.m. (tiempo del Centro de México). Allí los de Guillermo Almada jugarán contra los Gallos Blancos del Querétaro en la Jornada 1 del torneo.

